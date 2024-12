El juego del PSOE con la financiación singular: dónde está la bolita

La estrategia negociadora del PSOE se ha vuelto mítica y muchos asisten con admiración a sus efectos (y a sus víctimas). En esencia, esta estrategia consiste en conseguir algo pequeño, pero real, a cambio de dar algo muy grande, pero indefinido. De esta manera, el PSOE consigue una supervivencia diaria y que, a largo plazo, se convierte en una supervivencia constante.

Junto a esto, al PSOE no le importa hacer concesiones ideológicas que, en realidad, tienen una trascendencia política más bien escasa. El catalán en Europa - que en teoría consiguió Junts - es un buen ejemplo tanto de la habilidad del PSOE como de la firme impericia de sus socios.

Y es que el PSOE se comprometió a satisfacer el maximalismo de Junts y dijo que harían al catalán lengua cooficial en Europa. A partir de aquí, aparece el momento clave de la estrategia socialista: hacer algunos movimientos, encontrarse con los obstáculos propios de la realidad y decir que ellos han cumplido.

En el caso del catalán, el PSOE empezó los trámites en Bruselas y se encontró con que hacía falta unanimidad entre los Estados miembros para aprobar la cooficialidad de un idioma. El problema es que esa unanimidad es muy compleja porque muchos países también lidian con sus nacionalismos minoritarios, que no quieren alimentar (son los famosos “asuntos internos” de los Estados). La duda, claro, es ni no había nadie en Junts que supiera que esta posibilidad existía.

Aunque el ejemplo más sangrante es el de la amnistía, que por el momento no se le ha aplicado a Puigdemont. Y el problema es que poco más le pueden reprochar desde Junts al PSOE. Al fin y al cabo, los juntaires formaron parte del redactado de la ley, eran conscientes de la carrera de obstáculos judiciales y sabían que lo más probable es que al final acabase decidiendo un tribunal europeo.

Como ya se explicó en E-Notícies, el juez Marchena avisó de que, sea cual sea la decisión del Tribunal Constitucional, el Supremo presentará un recurso a Europa. Y por ahora, los precedentes judiciales del procesismo en Europa son malos. Desde Toni Comín quedándose sin escaño hasta el desmantelamiento de la farsa jurídica del 9-N, que tal vez sea el ejemplo más decepcionante de engaño al electorado nacionalista en Cataluña.

El sistema de financiación: un negociado político

Dejando ahora de lado el traspaso de la inmigración - que todavía está por ver cómo será -, el último juego de manos del PSOE con el procesismo ha sido el sistema de financiación singular.

Lo único concreto y fáctico del nuevo sistema de financiación es que fue un punto de encuentro entre los intereses políticos de ERC y el PSC para evitar la repetición electoral e investir a Illa, respectivamente. A partir de aquí, esta concesión del PSOE no se ha movido lo más mínimo de la inconcreción e indefinición en la que está instalada.

Y aunque sea con un ánimo crítico, esto ya lo han visto y denunciado otras fuerzas políticas, como Junts o el PP catalán. Figuras tan dispares como Jordi Turull o Alejandro Fernández han dicho lo mismo con palabras distintas. Es decir, que la idea de un nuevo sistema de financiación que acerca a Cataluña a una especie de soberanía fiscal es mentira:

Y ayer mismo, Alfred Bosch, la cara más visible y conocida de Foc Nou, venía a decir de una manera suave que ERC no puede ser engañada más tiempo por el PSOE. “ERC no podemos seguir siendo Charlie Brown y el PSOE Snoopy”, dijo Bosch, antes de añadir que en el PSOE “son muy listos y tienen mucha mili”:

El PSOE: ¿Qué carpeta quieres?

Precisamente por cómo es el PSOE, todavía no se puede decir cómo va a quedar el sistema de financiación. Pero lo que sí se puede asegurar es que en este preciso instante el PSOE dice y defiende cosas diametralmente opuestas. Mientras tanto, ERC solo puede presionar un poco para mantener la compostura mientras todavía resuelve su catarsis interna.

De cara a su electorado (y a sus críticos internos), el PSOE rebaja el alcance de la concesión y dice que es una manera de federalizar el Estado. Pero de cara a ERC, los socialistas pagan una barra libre de términos grandilocuentes, como el maltrato fiscal a Cataluña, el impacto económico que este supone, la singularidad e incluso la bilateralidad. Como ya ha ocurrido en muchos otros casos, el PSOE buscará agónicamente un punto de equilibrio entre las presiones circunstanciales del momento.

Todo apunta a un intento de reforma general del sistema, equilibrando de alguna manera la solidaridad territorial y las concesiones al procesismo, que está ávido de ser singular. Pero, por ahora, no hay ninguna prueba o declaración que constate de manera inequívoca que Cataluña saldrá mejorada del reparto. Y el motivo para que no existe es que el PSOE todavía no sabe cómo cuadrar el hecho de dar más recursos a una región sin que los pierda otra. Como mucho, pueden cargar contra Ayuso y hacerla responsable del dumping fiscal.

Es decir, que de suyo es imposible que sea singular un sistema de financiación que va a tener todo el mundo; lo que ahora tienen los vascos, por ejemplo, sí es singular. Finalmente, hay que recordar otro factor fundamental, y es que en estos momentos la Generalitat y la Moncloa juegan en equipo. Son ellos los que tienen un "equipo de expertos", como dijo la consejera Romero, trabajando en este asunto para tener un proyecto que, solo después, se pondrá en el centro del debate.