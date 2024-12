Acusan a TV3 y a la izquierda catalana de callar ante la guerra de Siria

La guerra en Palestina ha ocupado horas y horas de radio y televisión en los medios públicos y subvencionados catalanes como TV3 y RAC1. Ahora sorprende el silencio ante la ofensiva yihdista en Siria, que ha causado centenares de muertos en pocos días. ¿Que está pasando en este lugar el mundo, y porque de repente este silencio mediático?

"No dicen nada porque son de los suyos y entonces todo bien. Matan a mil en un día, violan y secuestran a mujeres kurdas, pero no es relevante. Tampoco verás manos ni banderas, ni universidades en huelga".

Es uno de los mensajes de catalanes indignados con el doble rasero de los medios catalanes, y de la izquierda en general. "No lo verás en TV3 ni en RAC1, pero X caca", apunta otro de forma irónica.

Qué está pasando en Siria

El polvorín de Oriente Medio se ha complicado con la reactivación de la guerra Siria. Aunque el conflicto desapareció del mapa hace años, la guerra de Siria nunca ha desaparecido del todo. Ahora, grupos llamados "rebeldes" han aprovechado la desestabilización de la región para lanzar una nueva ofensiva contra el régimen de Bashar Al-Assad.

En realidad, los "rebeldes" son el grupo armado Hayat Tahrir al Sham, que comparten raíces terroristas con el Estado Islámico y Al Qaeda. Estos yihadistas han avanzado hacia Alepo, la segunda ciudad del país y símbolo de la revuelta contra el régimen de Al-Assad en 2011.

Al-Assad consiguió derrotar a los rebeldes gracias al apoyo de Rusia e Irán. Pero Rusia abandonó el terreno cuando estalló la guerra en Ucrania e Iran se ha visto debilitado por la guerra con Israel. El yihadismo ha aprovechado para volver a desafiar el régimen y sembrar el terror a su paso.

"La invasión de Alepo, apoyada por Turquía, es horrible. Cientos de muertos en pocos días, pueblos enteros bombardeados, los yihadistas ejecutan prisioneros y publican videos. ¿Dónde están las protestas, dónde están los artistas que piden un alto el fuego?", protestan en X.

Sospechosos habituales

No es la primera vez que TV3 y la izquierda son acusados de doble rasero con este tipo de conflictos. Ocurrió sin ir más lejos con la revolución de las mujeres iraníes, que curiosamente no tuvo eco entre la izquierda feminista.

Para contrarrestar la campaña propalestina "All Eyes On Gaza", sectores proisraelíes han lanzado la campaña "All Eyes on Aleppo". Un catalán critica en X que "el feminismo de izquierdas calló cuando secuestraban y violaban mujeres judías. Ahora callan también cuando hacen lo mismo a mujeres kurdas".

"Si no llevan pañuelo en la cabeza, no son válidas", añade.