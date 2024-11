El Govern anuncia el traspaso de la inmigración: cómo y qué incluirá

Casi por sorpresa, el presidente Illa dijo ayer en el Parlament que Cataluña tendrá pronto las competencias de inmigración. Es decir, que parece que Pedro Sánchez cumple su palabra con Junts y aprueba el traspaso. Días antes de este anuncio, importantes figuras de Junts, como Jordi Turull, decían que el calendario se cumplía y que el traspaso iba a ser efectivo antes de final de año.

Por la parte del PSOE, la ministra del ramo, Elsa Saiz, no se ha salido del guion. “El Gobierno cumple sus acuerdos y las cosas van como han de ir”, dijo la ministra Saiz esta semana. Es decir, que Junts, PSOE y PSC transmiten la misma idea y van al unísono. A partir de aquí, la duda es la misma que con el sistema de financiación: cómo quedará en realidad el traspaso.

La postura de Junts

Desde Junts hablan de una “gestión integral” de la inmigración. De ser cierto, esto implicaría que ‘de facto’ Cataluña tendría la política migratoria de un Estado. Porque la gestión de la inmigración no solo implica asistencia social o integración, sino también cuestiones como extranjería, permisos de residencia, deportaciones, entre otros.

En cualquier caso, cuando Junts consiguió esta concesión (a cambio de apoyar el decreto ómnibus del PSOE), los juntaires ya hablaban de gestión integral. “Nosotros queremos las competencias integrales de inmigración”, dijo Jordi Turull el pasado enero. Así se expresaba el secretario general del partido hace casi un año:

Desde entonces, en Junts no se han movido ni un milímetro de estas coordenadas. Hasta el punto de que también Jordi Turull explicaba hace una semana que el traspaso es inminente y “con todas las letras”. Pero a falta de conocer alguna sorpresa, la ley es bastante explícita sobre el alcance del traspaso de competencias.

Las dimensiones del traspaso: incógnitas

En teoría, el traspaso se haría a través de una ley orgánica que en su día, por ejemplo, permitió el traspaso de las competencias de tráfico. Este artículo de la Constitución (el 150.2) señala que “el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”.

Con este mandato de la Constitución como telón de fondo, la incógnita qué despejará el acuerdo está en qué significa entonces “integral”. Porque si acudimos a las declaraciones de diferentes miembros del Gobierno, tampoco se aprecia la posibilidad de un traspaso íntegro. Y empezando por la propia ministra Saiz, que preguntada por esto se limitó a decir que el traspaso sería dentro del marco constitucional.

Como ya se explicó en E-Notícies el pasado julio, el propio presidente Sánchez dijo que el traspaso se daría en virtud del artículo 138 del Estatut de Cataluña. Y este artículo contempla tareas de asistencia social e integración y colaboración con el Estado en algunas materias más importantes, como la “autorización de trabajo de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña”.

Donde sí parece que hay más margen competencial es en el punto 3 del mismo artículo, que señala que “corresponde a la Generalitat la participación en las decisiones del Estado sobre inmigración con especial trascendencia para Cataluña y, en particular, la participación preceptiva previa en la determinación del contingente de trabajadores extranjeros”.

Y hace menos de dos meses, el ministro Marlaska también rebajaba un eventual traspaso íntegro de competencias. “Las competencias de control de fronteras y de inmigración son una competencia exclusiva del Estado y del Gobierno, y no son susceptibles de ser transferidas”, dijo el ministro el pasado 12 de septiembre. A esto respondió el expresidente Puigdemont diciendo “solo avanzaremos si Cataluña recibe la delegación integral de las competencias en materia de inmigración, que es lo que acordamos”.

¿Qué competencias entonces tendrá la Generalitat?. Pues lo cierto es que hasta que no se publique el acuerdo no se puede decir. Las declaraciones presentes y pasadas son contradictorias y Junts todavía asegura que será un traspaso íntegro. Así mismo, el presidente Illa ayer no entró en detalles y Albert Batet tampoco hizo ninguna referencia en sus preguntas de control.