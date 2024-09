BCN inicia La Mercè marcada por el auge de la multirreincidencia y los apuñalamientos

Barcelona se viste de largo para su Fiesta Mayor y La Mercè se pone en marcha. La celebración más icónica de Barcelona se desarrollará entre los días 20 y 24 de este mes. Además de conciertos, castells o el pregón, en la Fiesta también tendrá su sitio la preocupación ciudadana por la inseguridad.

Si algo es innegable es que esta edición de la Mercè viene teñida por el estallido del debate sobre la seguridad. Más aún, por el cambio de chip de algunos partidos, empezando por el PSC. Tanto Illa como Parlón y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han asumido que este es un asunto prioritario.

Sin ir más lejos, esta misma semana la consejera de Interior aplaudía la propuesta de Junts para luchar contra la multirreincidencia. Así mismo, la consejera se reunía también con Collboni, que ha hablado de un “punto de inflexión”. No hay para menos: según el propio Ayuntamiento, la seguridad es la primera preocupación de los barceloneses.

Los problemas de la capital

La ciudad de Barcelona tiene tres grandes problemas de seguridad: multirreincidencia, armas blancas y aumento de la violencia.

De la multirreincidencia no hay mucho margen para el análisis. El sistema legal y judicial sencillamente no funciona. De lo contrario, no se acumularían estas situaciones de delincuentes que acumulan treinta, cuarenta, cincuenta o incluso sesenta delitos.

Según los últimos datos de 2023, la Junta Local de Seguridad constata que en Barcelona hay unos 500 delincuentes que acumulan 6.169 delitos. En su mayoría, son delitos por hurto y robos violentos, que constituyen una tierra de nadie dentro del sistema judicial. En el apartado de los delincuentes más activos, hay cinco sujetos que acumulan 228 delitos.

En relación con el problema de los apuñalamientos y las armas blancas, la situación también es preocupante. El regidor de seguridad, Albert Batlle, mostró su preocupación por la instalación en Barcelona de la “cultura de la navaja”. Como explicó Batlle, se trata de una práctica importada de países hispanoamericanos.

Como señaló el jefe de la policía local, Pedro Velázquez, este aumento en la circulación de armas blancas va paralelo al aumento de las peleas. Según expuso esta semana en la comisión de seguridad, en tres años han registrado un aumento del 143% en el número de peleas.

Todo ello explica que el Ayuntamiento anunciara hace unas semanas que esta edición de La Mercè iba a contar con detectores de metales. Cabe recordar que antes, en las Fiestas de Gràcia, se produjeron varios apuñalamientos. Y antes de Gràcia, también hemos vivido episodios muy negros.

Fiestas de San Juan y La Mercè de hace un año

Hace unos meses, durante las Fiestas de San Juan, se produjeron tres muertes en Cataluña en una misma noche. El caso de Barcelona fue especialmente escabroso. Según explicó la policía, un joven fue degollado con una arma blanca.

La víctima fue un muchacho colombiano de 26 años de edad y residente en Cataluña. Este joven intentó impedir que otro joven, de origen magrebí, robara a su hermana. Ambos empezaron con una pelea hasta que el joven magrebí le propinó un corte en el cuello.

Y la edición del año pasado de La Mercè también estuvo marcada por un triste suceso. Otro joven de 25 años fue asesinado en la avenida Maria Cristina, en Montjuïc, tras recibir una apuñalada. Así mismo, también se vivieron saqueos en comercios y ataques al mobiliario urbano.

Con todos estos antecedentes y los problemas de seguridad existentes, es de esperar que las autoridades policiales estarán más atentas que nunca. Entre otros motivos, porque los políticos estarán en el punto de mira.