Llarena desconfía de Mossos:pide investigar la fuga de Puigdemont y posibles cómplices

Poco después de que el expresidente Puigdemont se esfumara en Barcelona, el juez Llarena pidió explicaciones a la policía. En un requerimiento al Ministerio del Interior y a Mossos, el magistrado preguntó por las condiciones del operativo. El objetivo no era otro que aclarar la (nueva) fuga de Puigdemont.

Pues bien, hay una parte de las explicaciones de la policía que no convence al magistrado.

Hoy es noticia que el juez Llarena ha decidido enviar a los juzgados de Barcelona estos informes policiales. Según la crónica de los hechos, el magistrado dice no poder “excluir la participación de otros responsables” en la fuga.

La duda de Llarena

En su providencia, Llarena explica que los detalles del operativo han quedado lo suficientemente explicados. Tanto la aparición de Puigdemont como su salida, dice el juez, han quedado acreditadas por los Mossos.

¿Pero por qué no se le detuvo cuando se dirigía a dar su discurso?. Esta es la pregunta que para Llarena no tiene respuesta y es sintomática de que el expresidente no actuó solo.

“Los informes no reflejan impedimentos para que el dispositivo policial pudiera abordar la detección del procesado rebelde en su tránsito hasta el lugar donde se unió a esa aglomeración de personas que le esperaban, ni la imposibilidad de abordar con efectividad su posterior seguimiento y alcance, hasta el punto de que se materializó su fuga del territorio nacional”, dice el juez.

Por esto, el juez percibe indicios de la comisión de ciertos delitos. Ente ellos, dejación de funciones (art 408 del Código Penal) y encubrimiento con abuso de funciones públicas (art 451.3º b). En consecuencia, ha decidido pasar el caso a los juzgados de Barcelona para que abran una investigación.

Llarena, la pesadilla de Puigdemont

El juez Llarena acapara portadas. Hace unos pocos días, el magistrado del Tribunal Supremo volvía a ser noticia por denegar la amnistía al expresidente por el delito de malversación.

En una respuesta a las defensas, Llarena argumentaba que la ley de amnistía no aceptaba el perdón de la malversación en todos los casos. Así mismo, señaló que malversar dinero público no es solo enriquecerse. Según el juez, esta es la misma interpretación que la justicia europea hace del delito de malversación.