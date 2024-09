La ANC se viste de progre

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) se ha sumado al debate sobre la regulación del precio del alquiler tras la polémica votación de Junts ayer, en el Congreso de los Diputados. La entidad nació en pleno auge del Procés con una pretendida voluntad de transversalidad. Pero ahora, bajo el mando de Lluís Llach, ha roto su neutralidad ideológica con una cuestión que ha resucitado el enfrentamiento entre izquierdas y derechas en Cataluña.

Todo empezó con la votación en contra de Junts a la tramitación de la ley para regular el precio del alquiler. La izquierda, desde el PSOE hasta la CUP pasando por ERC y los Comunes, reaccionó con indignación acusando a Junts de derecha clasista por ponerse al lado de los propietarios. Pocos esperaban que la ANC, entidad muy próxima a Junts, también se sumara en este caso al bloque de los progres.

Polémico tuit para agradar a la izquierda

Lo ha hecho con un tuit donde ha reivindicado “el derecho a una vivienda digna” y criticando “los alquileres de temporada” por “encarecer el precio y agravar el problema”. La ANC ha ido más allá, considerando “un hecho gravísimo” que Junts se oponga con el PP a la limitación del precio. “Necesitamos la independencia para definir nuestro modelo de país”, concluye el tuit.

La ANC, que prima la neutralidad en cuestiones ideológicas, se ha puesto en este caso al lado de la izquierda y de organizaciones como el Sindicat de Llogateres. Partidos y entidades progres han hecho un análisis de brocha gorda, reduciendo la cuestión a una guerra de clases entre propietarios e inquilinos.

La ANC, desnortada

La polémica llega días después de que Lluís Llach invitara a Aliança Catalana a sumarse a la manifestación del 11-S. La presión de la izquierda le obligó más tarde a rectificar, y ahora la ANC se alinea con el bloque progresista en el polarizado debate sobre la vivienda. El comportamiento errático de la ANC demuestra que la organización está desnortada, o lo que es aún peor, desesperada por sumar a los diferentes sectores del independentismo en plena crisis de movilización.

Sin embargo, su posicionamiento con el tema de la vivienda no ha gustado mucho entre sus adeptos. La publicación se ha llenado de comentarios criticando la posición de la ANC y los endebles argumentos que ofrece.

Acusan a la Assemblea de no haberse leído los motivos de la votación de Junts, y se preguntan si “para no alinearse con el PP hay que votar que sí a todo lo que dice el PSOE”. Este tweet “es la consecuencia de no haberse estudiado la ley”, recrimina una simpatizante de la ANC, “habéis tomado una decisión precipitada y os habéis equivocado mucho”. Como muchos otros, pide una rectificación y que la ANC borre el mensaje.

Desafección hacia la Assemblea

“Hemos votado en contra porque no queremos institucionalizar que el alquiler de una habitación sea planteado como la solución al problema del acceso a la vivienda”, afirma Otger. Muchos otros coinciden en que la ley agravaba el problema. Argumentan que la limitación del precio del alquiler reducirá la oferta y hará que los precios suban, e insisten en que la solución es invertir en vivienda social.

Más allá del debate de fondo, los mensajes dejan entrever una desafección de muchos independentistas hacia la ANC. “Suerte que me di de baja”, dice uno de los comentarios, y otro les acusa de “mear fuera de tiesto” y pide que “se dediquen a la independencia”.