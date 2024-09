El sindicato anarquista CGT amenaza a Sílvia Orriols y ella les planta cara

El pasado mayo se desataba una polémica en la localidad de Ripoll. El casal popular ‘La Metxa’ explicó que el Ayuntamiento les había informado del cierre de su local. Según el consistorio, el casal no había subsanado una serie de requerimientos administrativos.

Dado el perfil político de Orriols, esta polémica adquirió tintes ideológicos.

Para los miembros del casal, la decisión del Ayuntamiento escondía “un objetivo concreto: eliminar la disidencia política en Ripoll”. Ante esto, la alcaldesa Orriols insistió en que el casal, sencillamente, no tenía autorización municipal para ejercer como bar, entre otras faltas administrativas.

Y esta semana, el casal ha vuelto a compartir un comunicado en el que insiste en su postura. Según explican, detrás de las razones administrativas se esconde la intención de “reprimir las voces que se alzan contra la intolerancia”. Así mismo, son sanciones para “atacar” a los que están “en contra de las políticas racistas y xenófobas del ayuntamiento”.

La novedad de este comunicado es que los miembros del casal llaman a expulsar a Orriols del Ayuntamiento de Ripoll. “Ya basta de excusas, hay que sacar a Aliança Catalana del gobierno municipal”, dicen:

Llamada antifascista

Esta situación ha despertado a otros integrantes del ecosistema antifascista catalán. El sindicato anarquista GCT ha apoyado al casal La Metxa y ha hecho una llamada antifascista. “¡En cada pueblo, en cada barrio, una barricada contra el fascismo!”.

Así mismo, la GCT ha aprovechado la ocasión para dirigirse a la alcaldesa en el mismo tono amenazante. “Sílvia Orriols, nos tendrás delante. Desearás haberte ido antes”, dicen desde este sindicato.

Por su parte, la alcaldesa de Ripoll se ha mantenido en su postura y ha insistido que en todo caso serán los vecinos los que la saquen o no del consistorio. “Me iré cuando me lo ordenen los ripolleses en las urnas, no cuando tenga delante a cuatro desarrapados”:

Los seguidores de Orriols han reaccionado de manera positiva a este mensaje de la alcaldesa. Son muchos los que han condenado estas actitudes amenazantes de los grupos antifascistas. Entre otras razones, porque Orriols es alcaldesa porque así ha sido elegida por los vecinos de Ripoll.

De paso, algunos insistían en la peligrosa banalización que se hace del fascismo y del nazismo. “Hoy, demasiada gente dice ‘nazismo’, ‘fascismo’, banalizando los términos, y con una falta de respeto evidente hacia las víctimas”, decía un usuario.