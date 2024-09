Jaume Collboni cambia el chip con la delincuencia en Barcelona

La llegada del PSC al Govern de la Generalitat y de Núria Parlón a la Consejería de Interior ha cambiado el paradigma de la seguridad pública en Cataluña. La nueva consejera no solo ha cambiado el relato sino que ha conseguido un amplio consenso en torno a la necesidad de ponerse firmes con la delincuencia. Su determinación ha contagiado también a muchas administraciones locales como el ayuntamiento de Barcelona.

El socialista Jaume Collboni llegó a la alcaldía con la seguridad como una de sus prioridades. No era para menos, pues los ocho años de gobierno de Ada Colau habían dejado unos índices disparados de delincuencia e incivismo. Pese a sus buenas intenciones con la aprobación del Pla Endreça, Collboni no solo no ha reducido la inseguridad sino que los robos, las peleas y los apuñalamientos están a la orden del día.

La anterior etapa en Interior, con el consejero Joan Ignasi Elena (ERC) y su permisividad con la delincuencia, paralizaron la acción de muchos ayuntamientos. La llegada de Parlón al departamento parece haber actuado como revulsivo. Es el caso del gobierno de Collboni en Barcelona, que ha anunciado medidas urgentes para reducir la delincuencia en Barcelona tras reunirse con la consejera Núria Parlón.

Un punto de inflexión en Barcelona

Tras un año de la puesta en marcha del Pla Endreça y la constatación de su fracaso, Jaume Collboni ha anunciado un “punto de inflexión” en su mandato con el tema de la seguridad. El alcalde de Barcelona y la consejera de Interior se han reunido este miércoles para tratar la delincuencia descontrolada en la capital catalana. Al término de la reunión, el alcalde ha anunciado el inicio de una nueva etapa “con avances concretos”, y ha avanzado dos medidas inmediatas.

En primer lugar, la creación de un cuerpo de investigación mixto de Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra para actuar sobre los pequeños delitos, la multirreincidencia y los narcopisos. En segundo lugar, el intercambio entre Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra del acceso a los datos de identificación dactilar y de las cámaras de videovigilancia. Estas dos medidas van en la línea marcada por la nueva consejera de Interior, cuya prioridad es mejorar la colaboración entre cuerpos para una mayor eficiencia en la inteligencia policial y la prevención de los delitos.

Las nuevas medidas pretenden incidir en la preocupante situación en distritos como Ciutat Vella, donde hay zonas totalmente fuera de control. Uno de los problemas que más preocupa es el aumento de los apuñalamientos, que reconoció el propio responsable de la seguridad en Barcelona, Albert Batlle, al hablar de una “cultura de la navaja importada por otras culturas”. Parlón se ha propuesto atajar este problema de forma inmediata, y el alcalde Collboni ha asumido también el desafío.

Colaboración con los ayuntamientos

Los otros focos de preocupación son la multirreincidencia y los narcopisos, que están detrás del auge de la delincuencia y la inseguridad en zonas como Ciutat Vella. La consejera de Interior ha fijado como prioridad de su mandato la coordinación con la consejería de Justicia para agilizar los juicios rápidos y acabar con la sensación de impunidad de los delincuentes. Y también más mano dura contra la okupación delincuencial, como foco de los problemas de convivencia en muchos barrios y ciudades de Cataluña.

Estas directrices han sido asumidas ahora por el alcalde de Barcelona. La reunión entre Collboni y Parlón se fraguó durante el encuentro del alcalde con el nuevo President de la Generalitat, Salvador Illa. Ambos han valorado la reunión como un éxito, que debe dar un nuevo impulso a las políticas públicas de seguridad en Barcelona para mejorar la calidad de vida de los vecinos -sobre todo en barrios como el Gótico y el Raval.

El encuentro se enmarca también en la voluntad de la consejera de Interior de coordinarse con los ayuntamientos para actuar en el ámbito local. Parlón pondrá el foco en mejorar la coordinación entre Mossos d’Esquadra y las policía locales de los municipios, y en ampliar los juzgados para agilizar los procesos judiciales y acabar con la multirreincidencia. Solo el tiempo dirá si sus políticas son acertadas, pero de momento la nueva consejera ha conseguido que ayuntamientos como el de Barcelona se pongan las pilas.