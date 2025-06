Carmen Borrego da plantón a 'Tardear' en su segunda semana por un motivo inesperado

Lo que parecía ser un gran estreno para Carmen Borrego y 'Tardear' terminó convirtiéndose en una bronca monumental. Durante el emotivo homenaje a su madre, María Teresa Campos, por los 84 años que habría cumplido, la televisiva aprovechó para anunciar la semana pasada que se sumaba al equipo del programa vespertino.

Así, Carmen Borrego tenía previsto incorporarse esta semana al programa como colaboradora, con una sección propia titulada 'La defensora de los Borregos'. Su debut estaba anunciado para ayer, pero finalmente no se produjo. Borrego plantó a Frank Blanco y Verónica Dulanto, dejando al equipo sin su esperada aparición y sin su sección.

"Queremos ser muy sinceros, hoy lunes estamos un poco intranquilos por Carmen Borrego porque hoy era el día en el que queríamos estrenar la sección de Carmen que anunciamos el otro día aprovechando el homenaje por el 84 cumpleaños de María Teresa Campos. Pues Carmen no ha llegado a Telecinco, no está en los estudios y no tenemos claro que vaya a venir", expresó Frank Blanco nada más comenzar el programa.

El espacio dejó caer que este cambio de actitud podría corresponder al enfado de Belén Rodríguez, amiga de la protagonista, al no ser avisada con antelación del anuncio de la nueva sección de Carmen Borrego en un día tan importante. "A día de hoy no tenemos nada claro porque está todo en el aire. Carmen si nos estás viendo hacemos lo que sea necesario", añadía el presentador afirmando que de momento no hay un futuro claro para la nueva defensora de la audiencia. Tras esto, Belén Rodríguez se ha pronunciado aclarando que no cree que el plantón tenga que ver con su cabreo.

| Mediaset

"Yo el otro día cuando vi las imágenes de Carmen explicando que le hubiera gustado que yo estuviera yo me enfadé y dije que no quería saber nada de ella. Pero que yo sepa entre Carmen y yo no hay problema. Por mi parte no lo hay y por ella tampoco o al menos espero que no me haya engañado", comenzaba explicando la colaboradora. Para después confirmar bajo su punto de vista la verdadera huida de su amiga: "Yo creo que no es por mí. Yo tengo una teoría de que Carmen no quiere interferir en la carrera de su hijo que está empezando".

Después de las diferentes teorías que han surgido en plató, Carmen Borrego ha llamado a 'Tardear' para hablar sobre su decisión aclarando que no es por culpa de Belén Rodríguez. "Lo único que quiero dejar claro es que mi decisión no tiene nada que ver contigo y que yo no tengo ningún problema contigo. Tú eres mi amiga de hace muchos años y has sido tan importante en mi vida que quiero que estés en ella. Creo que por un desencuentro no hay que romper la amistad".

"Muchas veces no entendéis que cuando uno en determinados momentos de su vida ha sufrido en un programa de televisión de repente se paraliza. Hay que establecer las normas del juego, que todos lo tengamos claro y ya está. Pero mi decisión no tiene nada que ver con Belén", ha sentenciado Carmen Borrego.