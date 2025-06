'Tardear' anuncia el fichaje estrella de Carmen Borrego con un importante cometido

El clan Campos sigue ganando terreno en 'Tardear'. Hace unos meses se anunciaba la incorporación de Paola Olmedo —exmujer del colaborador habitual José María Almoguera— como nueva tertuliana del programa vespertino, lo que ya supuso un movimiento llamativo. Ahora, Almoguera no estará solo: su madre, Carmen Borrego, se une al equipo como nueva colaboradora, y lo hace con sección propia incluida.

La televisiva acudió al programa para rendir un emotivo homenaje a su madre, María Teresa Campos, con motivo de los 84 años que habría cumplido este miércoles. Una de las periodistas más emblemáticas y reconocidas del país, cuya huella en la televisión sigue muy presente.

"Tengo que decir una cosa. He venido a hacer un homenaje a mi madre maravilloso, pero no os creáis que he venido esta tarde. Yo vengo a quedarme", anunciaba en el programa de Telecinco. "Vengo a defender a mis compañeros los colaboradores, que nos merecemos que nos defiendan", agregaba. Su hijo, José María Almoguera, también colaborador del espacio, le lanzaba algún que otro chiste tras conocer la noticia. "Ni aquí me dejas tranquilo", le decía.

| Mediaset

Con esta incorporación, Carmen Borrego se une a la lista de nuevos colaboradores de 'Tardear'. El último en anunciar su fichaje había sido Pelayo Díaz, quien, tras su paso por 'Supervivientes', aún tiene mucho que contar. La gran novedad en el caso de Borrego es que no solo participará como tertuliana, sino que estrenará su propia sección. Se llamará 'La defensora de los Borregos'.

Esta nueva sección de Carmen Borrego guarda cierto aire nostálgico, ya que recuerda a la que en su día tuvo su madre, María Teresa Campos, en el desaparecido 'Sálvame'. En aquel formato, la veterana periodista lideraba 'La defensora de la audiencia'. Una sección que debutó en 2010 y que desde el primer día dejó huella. Ya en su estreno, María Teresa protagonizó un tenso —y a la vez divertido— intercambio de pullas con el presentador del programa, Jorge Javier Vázquez.

Así, Carmen Borrego asumirá el papel de defensora de sus nuevos compañeros colaboradores. Pero no todo será fácil en esta nueva faceta, ya que en más de una ocasión le tocará salir en defensa de alguien con quien mantiene una relación, cuanto menos, delicada: su excuñada, Paola Olmedo. Una tarea que, previsiblemente, le costará más de un esfuerzo… y algún que otro sudor. Aun así, todo apunta a que Carmen no se echará atrás ante ningún reto, dispuesta a demostrar que la familia Campos todavía tiene cuerda para rato en televisión.