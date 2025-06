Accidente en el plató de 'Tardear' por la caída en directo de Paloma Barrientos

Lo que empezó como una tranquila tertulia en 'Tardear' acabó derivando en un momento tan inesperado como viral. Paloma Barrientos, colaboradora del programa de Telecinco, protagonizó este martes una aparatosa caída en pleno directo. Un hecho que desató primero la preocupación y, pocos minutos después, las carcajadas de todo el equipo.

La escena se desarrolló mientras en 'Tardear' se debatía sobre Donald Trump y Paloma San Basilio. De repente, un fuerte estruendo cortó el ritmo del debate: "Ay, ay, ay", exclamó Verónica Dulanto al escuchar el golpe fuera de las cámaras. La reacción fue inmediata y Frank Blanco y Boris Izaguirre se levantaron rápidamente para auxiliar a su compañera.

"Pero Paloma por favor... no me des estos sustos", soltó Boris Izaguirre, visiblemente preocupado. Fue Frank Blanco quien llegó primero al lugar del incidente, mientras Paloma Barrientos, aún en el suelo, explicaba entre risas: "Lo que pasa es que se ha roto la silla".

| Mediaset

Lejos de dramatizar la situación, Paloma Barrientos mantuvo el tipo con serenidad y sentido del humor, permitiendo que el susto inicial se disolviera rápidamente. "Qué susto me has dado", confesó Verónica Dulanto, aún en tensión en 'Tardear'. La respuesta de Paloma Barrientos, siempre irónica, no se hizo esperar: "¡Y yo!".

"Es verdad que estas sillas tienen mucho peligro porque tienen ruedas y no están ancladas", advirtió Verónica Dulanto. Unas palabras que dejaron claro que el accidente no fue una torpeza, sino consecuencia del mobiliario.

Tras comprobar que la periodista no presentaba ninguna lesión, Verónica Dulanto intentó dar paso a publicidad: "Bueno, mientras se recupera Paloma…". Pero la aludida, en pie y más entera que nunca, interrumpió con firmeza: "No, no, que estoy recuperada. Perfectamente recuperada". Un comentario que provocó una carcajada general y alivió la tensión ante Verónica Dulanto: "Es que de repente pensaba que te habías desmayado".

Al regresar de la publicidad, Paloma Barrientos aprovechó el ambiente distendido para lanzar un chiste que hizo estallar de risa al plató. "Este programa es capaz de cualquier cosa por audiencia. Avisadme cuando necesitemos un poco más y me vuelvo a caer", decía entre bromas.