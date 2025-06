Cristina Tárrega señala directamente a Paz Padilla tras su última polémica

Ayer, Tardear sacó a la luz la última polémica protagonizada por Paz Padilla. La presentadora, que gestiona junto a su hija una marca de ropa en Zahara de los Atunes con la icónica raspa de pescado como imagen, ha acusado al pueblo de Barbate de intentar apropiarse de este símbolo. El programa abordó el conflicto entre Padilla y los vecinos de Barbate, a quienes señala por utilizar un emblema que considera parte de su marca.

"Están muy cabreados en Zahara de los Atunes porque la famosa raspa de pez que cuelga de pulseras y camisetas ahora tiene dueña. Y no es del pueblo que lleva utilizándolo décadas", introducía Verónica Dulanto. "Paz Padilla se ha adueñado de ello, lo ha registrado como marca y los artesanos gaditanos han dicho hasta aquí. ¿Esto es apropiación cultural o malentendido legal?", cuestionaban desde el magazine.

Desde el programa vespertino explicaron que varios comerciantes recibieron un escrito en el que se les notificaba una denuncia por parte de Paz Padilla, instándoles a retirar la raspa de pescado de sus negocios. El espacio contactó con dos tenderos, quienes aseguraron que la presentadora llegó a presentarse en la puerta de su comercio con un móvil en mano para grabar lo que consideraba un "supuesto plagio".

"Dice que nos estamos aprovechando de su marca, yo me he sentido amenazada. Paz Padilla abrió su tienda en 2022 y nosotros llevamos seis años utilizándola", expresaba Yolanda, una de las comerciantes afectadas. Tras escuchar las declaraciones de los dueños del comercio, Cristina Tárrega quiso dar su visión sobre lo sucedido.

| Mediaset

"Yo hace 25 años que me casé en Cádiz y uno de los primeros regalos que tuve fue un colgantito de una raspa. Es algo muy antiguo de los barbateños, de los gaditanos y casi de los andaluces. Así que no toca esto contra el pueblo de Cádiz, no toca, Paz lo siento, no toca", gritaba expresando cierta injusticia.

"Por esa misma regla de tres cuántos restaurantes que ahí que tienen una raspa tendrán que quitarla. Lo que pasa es que vosotros no habéis tenido la maldad en Cádiz de registrar la raspa anteriormente", añadía en referencia a los entrevistados. "Eso no es maldad, eso es espabilar", le corregía Marta López. "Es maldad y yo la adoro a Paz, pero es maldad", insistía la colaboradora.

Ante el revuelo generado y la confusión entre los presentes, la subdirectora de 'Tardear' intervino en el plató para aclarar la situación. Explicó que había hablado directamente con Paz Padilla y que el comunicado en cuestión no lo había enviado ella personalmente, sino su bufete de abogados. Este iba dirigido únicamente a una versión concreta de la raspa. Añadió, además, que existen muchas variantes de este símbolo y no todas están sujetas a reclamación.