La confesión en directo de Verónica Dulanto y Frank Blanco ante el futuro de 'Tardear'

El futuro de 'Tardear' está en el aire para los próximos meses. El programa vespertino presentado por Verónica Dulanto y Frank Blanco podría finalizar más pronto que tarde. Recordemos que este espacio antes estaba conducido por Ana Rosa Quintana que, tras los cambios realizados por Mediaset para mejorar su audiencia, cedió el testigo a este dúo.

Durante estos meses se han intentado hacer un hueco en las tardes ganando en share a 'La familia de la tele', pero el formato parece que no termina de cuajar. No supera el 10% ningún día de la semana. Además, fueron muchas las informaciones que apuntaban que 'Tardear' se mantenía en emisión hasta que la cadena preparara otro magazine.

Por ello, continúan las incógnitas sobre su futuro, especialmente tras las últimas declaraciones de Frank Blanco, en las que ponía en duda que llegaran a septiembre y pudieran celebrar su segundo aniversario. Ahora han sido los dos presentadores de 'Tardear' quienes han confirmado qué ocurrirá con las tardes de Telecinco.

Lo han revelado mientras entrevistaban a Jordi González por teléfono. El catalán sufrió hace unos meses una experiencia al borde de la muerte, pero ahora se encuentra recuperado y con más ganas que nunca de volver a la pequeña pantalla.

| Mediaset

"¿Oye Jordi sabes lo que nos ilusionaría mucho a nosotros? Que mientras llega ese proyecto vengas un día a vernos si te dejan", introducía Verónica Dulanto con intención de entrevistar al presentador. "Claro no sabemos si es posible", añadía Frank Blanco en referencia a posibles limitaciones de contratos para visitar un espacio u otro.

"Hombre posible es siempre y cuando el plató esté bien acondicionado. Si me lo ponéis a 20 o 22 voy", declaró Jordi González después de confesar todos los proyectos que se trae entre manos. Tras una común exigencia del catalán por los espacios fríos, les cuestionó a los presentadores del espacio vespertino la pregunta del millón.

"Oye pero una cosa, pregunto a los presentadores de este programa, ¿vosotros no paráis en verano, vais a seguir trabajando todo el verano?", preguntaba con una clara intención. "Bueno el programa seguirá, un día uno, otro de algún modo, pero 'Tardear' estará aquí", confirmó primero Frank Blanco. "Como has dicho no hay que estresarse así que hay que tomarse las cosas con calma. Entonces yo me voy a ir de vacaciones en breve, se quedará Frank y luego al revés", añadía Verónica Dulanto.

Con todo esto, los maestros de ceremonias han confirmado que de momento el programa se queda en Telecinco todo el verano. También han dejado claro que no habrá ningún sustituto, ya que ambos se irán turnando en vacaciones para que 'Tardear' siga en funcionamiento y así poder cumplir dos años en emisión.