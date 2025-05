Sale a la luz la realidad de la desaparición de Jordi González: estuvo en coma

El pasado mes de diciembre, Jordi González se despedía de los espectadores de 'D Corazón' por vacaciones de navidad. Sin embargo, desde entonces no hemos vuelto a ver al presentador en las pantallas. Anne Igartiburu ha presentado en solitario el programa de La 1, ante la inesperada ausencia del presentador.

De hecho, inicialmente, Jordi González entró por videollamada en 'D Corazón' para aclarar sus problemas de salud: "Después de 15 días de vacaciones, he cogido un trancazo. Estoy con dolor de espalda, dolor en la garganta, fiebre... La semana que viene en teoría estoy allí. Ayer empecé a sentirme fatal… No sé qué me pasó ayer, me puse a llorar, a toser... Suele pasar que cuando estás de vacaciones te pones malito".

Ahora, cinco meses después de su desaparición, Jordi González ha concedido una entrevista exclusiva a la revista Semana. En 'Tardear' han revelado el duro titular de esta publicación: "He estado tres semanas en coma y casi pierdo la vida".

| RTVE

"Jordi González ha estado tres semanas en coma, dos meses sin salir de la UCI, tiene una traqueotomía, perdió la voz, ha tenido que aprender a andar y todavía tiene secuelas físicas", revelaba Jorge Borrajo, director de la revista.

"Se fue a Colombia y una bacteria que cogió. Tuvo lo mismo que mató al papa Francisco, una bronconeumonia bilateral. En su caso se agravó por una crisis renal, se le juntó todo", añadía.

"Cuando decimos que ha estado a punto de morir no es que lo digamos nosotros, lo dice él en la entrevista. Los médicos lo desahuciaron, lo dieron por perdido... No saben ni siquiera como ha salido adelante", explicaba el directivo de la revista, que se publicará con todos los detalles este miércoles.

De este modo, pese a los grandes problemas de salud que ha vivido, parece que Jordi González ya se está recuperando. Por el momento se desconoce si podrá volver a 'D Corazón' en algún momento para recuperar su puesto. No obstante, después de esta entrevista previsiblemente el sábado se hablará del estado de salud con Anne Igartiburu.