'Tardear' se adelanta y revienta a 'La Familia de la Tele' su exclusiva del martes

La tensión en el universo Campos ha estallado y, esta vez, los protagonistas no solo son los miembros de la familia, sino también los propios programas que cubren sus movimientos. Este martes, 'Tardear' y 'La Familia de la Tele' han entrado en una batalla por una exclusiva que podría romper más los ya lazos entre Alejandra Rubio y Carmen Borrego.

Todo comenzó cuando María Patiño sorprendía a su audiencia anunciando la existencia de unas comprometedoras grabaciones: "Han llegado a 'La Familia de la Tele' dos audios de 53 segundos uno y de 22 otro cuya protagonista es Alejandra Rubio. Salpican directamente a su tía Carmen Borrego. Son unos audios relativamente recientes. Mientras ustedes veían la tele y aparentemente había paz y armonía era mentira. Son unos audios, en concreto uno que ustedes van a conocer el contenido que insulta directamente a su tía".

Sin embargo, mientras 'La Familia de la Tele' explotaba el contenido, aún sin emitirlo, en Telecinco no se quedaron de brazos cruzados. A las 16:15h, tras la publicidad, 'Tardear' interrumpía su escaleta para hacer su propio anuncio bomba. Juan Serrano, productor ejecutivo del espacio, tomaba la palabra con determinación: "Hay unos audios de Alejandra Rubio hablando muy mal de Carmen Borrego".

"Esos audios llevan un mes circulando por ahí y somos el único programa de televisión ahora mismo que puede emitir esos audios y los vamos a emitir", subrayaba, en clara alusión a la competencia.

En directo, el equipo de 'Tardear' detallaba la preparación técnica de la emisión: "Esto es una negociación que estamos llevando a cabo ahora mismo. Los audios ya están en nuestro poder. Tenemos que ponerle los rótulos, el karaoke para que el espectador lo pueda entender bien en voz de la propia Alejandra".

Y así fue, ya que, a las 16:46h, 'Tardear' daba el paso definitivo emitiendo el primer audio, en el que se escuchaba a Alejandra Rubio: "Mi tía es subnormal gordi y ya está. Se ha marcado una exclusiva en una revista enseñando la casa de mi abuela en Málaga, pero heavy hasta fotitos sentada en la cama de mi abuela, me parece una puta barbaridad".

"Ha contado como que mi madre le ha dado permiso y acabo de hablar con ella y me ha dicho que no, que ella no ha dado permiso y que simplemente Carmen le dijo que iba a hacer un reportaje y mi madre le dijo que hiciera lo que le diera la gana, pero que con su actitud le dejó claro que no", aseguraba Alejandra Rubio en los audios.