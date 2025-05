'Tardear' incorpora a la hija de un futbolista como su gran fichaje como colaboradora

La familia de 'Tardear' sigue creciendo. El magacín vespertino de Telecinco, conducido por Frank Blanco y Verónica Dulanto, suma una nueva incorporación a su panel de colaboradores. 'Tardear' ha incorporado por sorpresa a Zayra Gutiérrez, que retoma su carrera televisiva tras un tiempo alejada de los focos.

Zayra Gutiérrez, hija del futbolista Guti y de la presentadora Arancha de Benito, hizo su debut como tertuliana este viernes en la sección de 'Supervivientes'. Su presencia no pasó desapercibida y marcó su regreso oficial a la pequeña pantalla tras abandonar por motivos de salud la última edición del reality.

La aparición de Zayra Gutiérrez se produjo junto a nombres habituales del formato como Miguel Ángel Nicolás, Paca ‘La Piraña’, Elena Zapico, Leticia Requejo y Marisa Martín Blázquez. Su entrada fue recibida con entusiasmo por el presentador: "¿Y a quién tenemos en el ala derecha? Zayra, ¿cómo estás?". A lo que ella respondió sin rodeos: "Muy bien. Con ganas de hablar de Makoke y de las injusticias que está sufriendo. Menos mal que se ha salvado".

| Mediaset

De este modo, Zayra Gutiérrez no dudó en pronunciarse en 'Tardear' sobre algunas de las polémicas más sonadas de 'Supervivientes', incluyendo los ataques de Carmen Alcayde a Pelayo Díaz, a quien llamó "Chucky" y "Lucifer". "Me parece muy falsa, desde siempre. Nunca me ha caído bien porque creo que se lleva con los más fuertes, con Anita y Montoya. Se intentó acercar con Makoke, lo intentó con Pelayo", dijo sobre Montoya.

Cabe destacar que su vuelta a televisión se produce meses después de que se conociera que buscaba trabajo fuera del medio. De hecho, 'Ni que Fuéramos' reveló que la joven había solicitado empleo como dependienta. "Sí, estoy buscando de dependienta en Las Rozas Village, pero solo como extra de Navidad", aseguraba entonces en una llamada telefónica con Javier de Hoyos.

Ahora, con su fichaje por 'Tardear', queda claro que su futuro inmediato vuelve a estar ligado a los medios. Su debut se enmarca en una etapa de renovación constante del magacín de Telecinco, que en las últimas semanas ha sumado a otras figuras reconocidas como José María Almoguera y Terelu Campos. E incluso ha sido testigo del reencuentro entre Terelu y Belén Rodríguez tras años de distancia.