Joaquín Prat señala el verdadero motivo de la expulsión de Manuel de 'Supervivientes'

El destino de Manuel González en 'Supervivientes' dio un vuelco inesperado en la última gala. Aunque todo apuntaba a que Makoke sería la siguiente en abandonar la isla, las votaciones sorprendieron con un resultado ajustadísimo que dejó al joven como el expulsado definitivo. El margen fue mínimo, pero suficiente para que el concursante abandonara 'Supervivientes' en una noche cargada de tensión.

La inesperada decisión del público ha generado un intenso debate en 'Vamos a ver', donde Joaquín Prat ofreció su visión sobre lo ocurrido. El presentador no dudó en señalar que la actitud reciente de Manuel González con Nieves Bolós habría sido clave para que el público cambiara de opinión en el último momento.

"Laura Madrueño en su despedida le dijo a Manuel que ha sido gran superviviente y es verdad, porque no se ha quejado nunca y siempre ha ido a favor de obra. Pero cuando yo veo que es el expulsado y que se produce el sorpasso lo tengo claro. La actitud de Manuel anoche con Nieves es lo que hace que el público le expulse", explicó Joaquín Prat en 'Vamos a ver'.

| Mediaset

El comunicador también destacó que el comportamiento de Manuel González no pasó desapercibido entre los espectadores, especialmente por su tono en las últimas discusiones. "La agresividad verbal y no verbal de Manuel ha cavado su tumba. A veces escupes hacia arriba y te cae. Le dice a Nieves (en un vídeo) que cuando se exponga al público va a ir fuera, pues el que te has ido fuera eres tú", añadió con contundencia.

Las palabras de Joaquín Prat fueron respaldadas por otros colaboradores del espacio, que no dudaron en criticar duramente la actitud del expulsado. Entre ellos, Alejandra Rubio fue especialmente crítica, tachando a Manuel González de "sobrado, machirulo". Además, apuntó que su comportamiento ha sido "insostenible" dentro del grupo de 'Supervivientes'.

'Supervivientes' lideró en audiencias y arrasó en su décima gala al obtener un gran 20,3% y 1.430.000 espectadores. El reality de Telecinco consiguió un buen 11,3% de cuota y 1.502.000 en su express.