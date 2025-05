Alessandro Lequio sentencia a la novia de Manuel tras lo ocurrido en 'Supervivientes'

El rumor sobre las posibles infidelidades de Gabriella Hahlingag a Manuel González ha estallado con su visita a 'Supervivientes'. La joven viajó a Honduras para dar una sorpresa a su pareja, pero terminó en el foco de la polémica. Y es que la hermana de Manuel González reveló unas supuestas infidelidades que Gabriella Hahlingag habría cometido en España.

En el plató de 'Vamos a ver' han comentado todo lo courrido, con Alejandra Rubio a favor de Gabriella Hahlingag. "¿Manuel está en 'Supervivientes' y ella tiene que estar encerrada en su casa, no puede salir, no puede ir a conciertos, no puede quedar con amigos o salir de fiesta?. ¿Qué clase de relación es esta? Gabriella fue a un concierto, se la relacionó con un chico con la que no tiene nada", decía la colaboradora en directo.

Por su parte, Giovanna González sacaba a la luz una posible infidelidad con un tal Carlos. "¿Pero dónde está Carlos? ¿Ha salido en algún lado? ¿Hemos visto algo de Carlos? Porque yo no. Cuando lo vea valoraré, pero ahora mismo me creo a Gabriella. No creo que ha hecho nada y que tenga esa cara de presentarse ahí y mirar a la cara a Manuel", añadía Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'.

| Mediaset

"Gloria sí que tiene esas pruebas y por eso dice eso, pero es que Gabriella le miente a la cara. Le dice que los dientes muy bien y lo único que le dice es 'que guapo estás, que guapo estás'", añadía Giovanna, en referencia a la hermana de Manuel González.

Por su parte, Alessandro Lequio era el más duro con Gabriella Hahlingag: "Está encantada de haberse conocido. Hasta es posible que ella misma haya filtrado las infidelidades para tener cierto protagonismo, no me sorprendería para nada". "Montoya explicó que lo intentó con él y como no pudo fue a por Manuel. A Manuel como le viene bien todo pues ya está", añadía Kike Calleja

"Fíjate que situación tan delicada que vive Gabriella cuando aparece su cuñada... Es como que no veo allí emoción, indignación o ganas de defenderse o reivindicar su amor. No veo nada en Gabriella, es como que pasaba por ahí", decía Joaquín Prat en 'Vamos a ver'.

"Es una niña que no quiere conflicto, le cuesta mucho expresarse, decir lo que siente, pelearse... Yo saco la cara por mí, pero espero que también lo haga. Lo que no se puede permitir es que se meta toda la familia y lo primero que espero es que mi pareja me defienda", concluía Alejandra Rubio en 'Vamos a ver'.