Alejandra Rubio sentencia a Terelu Campos en 'Vamos a ver' tras sus últimas palabras

Lo que comenzó como un análisis más de la prensa del corazón en 'Vamos a ver' terminó convirtiéndose en una escena de tensión familiar. Alejandra Rubio, visiblemente molesta, se enfrentó públicamente a su madre. Terelu Campos lanzó unas recientes declaraciones que, a su juicio, cruzan los límites de lo aceptable al hablar de su vida privada.

Todo estalló tras una entrevista que Terelu Campos, en la que comentaba su relación con Mar Flores, madre del novio de Alejandra Rubio y abuela del hijo que ambos comparten. "Mar Flores me envió un regalo en Navidad... Aún no hemos coincidido con el bebé, pero ese momento está cada vez más cerca", explicaba.

"Creo que se ha equivocado... no lo ha hecho con mala intención, pero no había que dar explicaciones de nada, no había que contarlo. Entiendo que es trabajo, pero para mí mi vida va por encima de cualquier trabajo, y esto es mi vida", decía Alejandra Rubio, con malestar, en directo en 'Vamos a ver'.

| Mediaset

Joaquín Prat detectó la incomodidad de la colaboradora y no dudó en señalarlo: "Qué poco te gusta que tu madre dé entrevistas porque luego hay que comentarlas, claro". Pero Alejandra Rubio no dio rodeos: "Yo no hago estas cosas. A mí personalmente me parece innecesario ese titular".

La discusión ganó aún más fuerza cuando Carmen Borrego intentó justificar la actitud de su hermana: "¿Tú no crees que si le preguntan por este tema y ella dice que no va a hablar es peor?". Pero Alejandra Rubio se mostró tajante: "Se lo he dicho a ella personalmente, me parece totalmente innecesario. Sé que no lo hace por tener un titular, pero me parece que crea un problema donde no lo hay".

Por su parte, Alexia Rivas echó más leña al fuego: "Luego tu madre se enfada diciendo que opinamos mucho sobre vuestra vida privada, pero yo, si fuera tú, me molestaría mucho". El comentario hizo estallar a Carmen Borrego, que acusó a su compañera de doble moral: "Seguiré vendiendo lo que me dé la realísima gana. Ya está bien de dignidades, porque tú también has estado en un Deluxe y en realities".

Incluso Joaquín Prat se sumó al debate, apuntando que Mar Flores no estaría nada cómoda con el protagonismo que se le ha dado en los últimos días: "Pero tu madre se casca dos entrevistas o tres hablando de Mar". Alejandra Rubio, resignada, pero firme, concluyó: "Mi madre es muy espontánea y le sacas lo que sea, pero me parece que son cosas innecesarias".