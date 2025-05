Joaquín Prat dice lo que muchos piensan tras la petición de Koldo en 'Supervivientes'

Koldo Royo ha sido uno de los protagonistas de las últimas galas de 'Supervivientes'. A sus casi 70 años, el concursante lo ha dado todo en la isla, pero ahora está pidiendo ser expulsado por el público. Una decisión que ha centrado el debate en 'Vamos a ver', con una clara sentencia por parte de Joaquín Prat.

"Yo me encuentro bien, pero creo que psicológicamente estoy muy cansado y estoy sin masa muscular. Lo que más me duele es decepcionar a los que me están apoyando. Esta vez les voy a tener que decir que, si me queréis, dejadme salir por la puerta de enfrente y no por la de atrás", decía Koldo Royo en 'Supervivientes'.

"Prefiero que no me salven porque quiero salir bien, digno, no quiero salir mal, ni dar más trabajo, no quiero salir en camilla, sino con los dos pies como entré. Quiero irme dándolo todo y no por la puerta de atrás. Hay que saber cuándo te tienes que ir", añadía el concursante.

| Mediaset

De este modo, en el plató de 'Vamos a ver', Carmen Borrego ha sido la primera en iniciar el debate: "Creo que ha tocado fondo. Llega un momento en el que la mente y el cuerpo no puede con ellos".

"Estamos hablando como si los demás supervivientes estuvieran en la cresta de la ola y felices. Están todos famélicos, sin hambre, con el ánimo por los suelos... No digo que Koldo no sea más mayor y es verdad que lo ha dado todo", sentenciaba Alexia Rivas. "No es una cuestión de edad. Está bien, pero no está igual que el resto", defendía Antonio Rossi al concursante en 'Vamos a ver'.

"Cuando se vaya me levantaré en plató porque creo que ha sido un buen concursante, pero llegados a este momento que pena que no pueda dar un empujoncito más, porque ya ha hecho lo más difícil", añadía Alexia Rivas. "Es un señor con una edad y unas enfermedades muy graves, eso hay que tenerlo en cuenta", mantenía Alessandro Lequio. "Su mérito es el doble que el resto", sentenciaba Antonio Rossi.

De este modo, Joaquín Prat hacía una reflexión en 'Vamos a ver' que muchos aplaudían. "Aguantará a la decisión de la audiencia, hay otros y otras que abandonan y este señor va a esperar a lo que decida la audiencia", concluía el presentador.