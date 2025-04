Joaquín Prat sentencia al público de 'Supervivientes' tras expulsar a Carmen Alcayde

La última gala de 'Supervivientes' culminó con la expulsión de Carmen Alcayde, que abandonó la isla para convertirse en parásito. La colaboradora aún tiene una segunda oportunidad ante una posible expulsión definitiva, aunque sus posibilidades de seguir en el reality se reducen. En el plató de 'Vamos a ver' han comentado la última gala, con Joaquín Prat siendo muy claro contra el público de 'Supervivientes'.

"La audiencia lo tenía muy complicado porque los nominados eran tres pesos pesados, gente que da juego. No puedes expulsar a quien no nominan, pero tiene razón Carmen en su alegato. Entre las palmeras, a las que le dieron el toque, porque no han entendido que esto es un programa de televisión, y Carmen Alcayde, me quedo mil veces con Carmen Alcayde", sentenciaba Joaquín Prat en el plató de 'Vamos a ver'.

"Yo quería que Carmen Alcayde se fuese porque así Montoya va a poder relacionarse con el resto y vamos a poder volver a ver otra cara de él. Es la parte positiva de expulsarla", decía Giovanna González, que ha estado del lado de la audiencia de 'Supervivientes'.

| Mediaset

No obstante, Carmen Borrego ha estado en desacuerdo con su compañera de 'Vamos a ver': "Como sigue de parásito creo que Montoya se va a pegar a donde está Carmen Alcayde. Ha dado muchísimo juego y creo que no le han dado sus compañeros ni una sola opción porque desde el primer día la han nominado. Hay algunos que están ahí muy tranquilitos y nadie les nomina".

"Es de las que más sabe de televisión y ha hecho un concurso, para mi gusto, estupendo, haciendo lo que tenía que hacer. Yo la hubiera salvado y el que ahora se va a sentar muy aislado es Montoya. Si no se ha relacionado antes con la gente, por qué se va a relacionar ahora", añadía Paloma Barrientos.

Sin embargo, Alexia Rivas también ha estado contra el papel de Carmen Alcayde: "Creo que hay una línea muy fina entre dar juego y ser una caricatura de ti misma. Carmen Alcayde se ha pasado de frenada siendo una tía currante, que sabe de televisión, pero ha sido muy incómodo a veces ver como en la palapa se burlaban de sus compañeros, como Makoke, no dejaban hablar a nadie y hacían burlas... La palapa solamente era de ellos y si hablaban los otros les cortaban".