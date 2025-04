Nuevas nominaciones en 'Supervivientes' con un cambio que nadie esperaba

Esta noche, 'Supervivientes' vuelve a dar un vuelco de 180º que podría cambiarlo todo. Ya lo avisaba Jorge Javier Vázquez al principio de la gala: las nominaciones de esta semana no serían como siempre. Así, Poseidón introducirá un giro en la mecánica que romperá cualquier tipo de estrategia que los concursantes hayan podido diseñar.

"Esta noche las estrategias no van a servir de nada gracias a las Nominaciones Cruzadas", anunciaba finalmente el presentador. Una mecánica con la que los supervivientes no podrán nominar a sus propios compañeros de equipo, sino que darán sus puntos entre los concursantes de la playa rival. Un giro que nos será anunciado hasta el momento de nominar.

Sin embargo, antes de nada tocaba resolver la prueba de líder. Los cuatro concursantes que se calificaron en la gala anterior se han enfrentado a todo un clásico de 'Supervivientes': El castigo de Hércules. En este juego, los participantes tendrán que aguantar el mayor tiempo posible sujetos a una serie de puntos clavados en una estructura circular.

Cambio de mecánica inesperado

Damián Quintero y Anita Williams han vuelto a repetir como líderes de su grupo. Ambos acumulan ya 4 pruebas de liderazgo a sus espaldas, siendo los concursantes con más victorias hasta ahora. Como ganadores, obtienen la inmunidad y el poder de nominar directamente a uno de sus compañeros.

Arrancan las nominaciones con Montoya y Manuel González, que protagonizaron un fuerte enganchón la semana pasada. El cambio de mecánica era recibido con mucho entusiasmo por el de Utrera, que se decantaba por Álvaro Muñoz Escassi porque "es imposible escucharlo". Por su parte, el tentador gaditano nominaba a Nieves Bolós por el enfrentamiento que han mantenido.

A continuación, Makoke apuntaba a Joshua Velázquez debido a la fuerte bronca que mantuvieron hace semanas, cerrando así las nominaciones de Playa Furia.

En la otra playa, Escassi apuntaba a una antigua enemiga: Makoke, mientras que Koldo Royo sentenciaba a Montoya. "Es la persona a la que no le caigo bien y no conectamos", exponía el cocinero, que esta noche ha sido acusado de no mostrarse ante las cámaras. Álex Adrover también apuntaba al ex de 'La Isla de las Tentaciones'.

La única voz discordante era la de Borja González, que se decantaba por Pelayo Díaz por un motivo muy particular. "Lo hago pensando en el equipo y lo veo muy fuerte en las pruebas", explicaba. Nieves Bolós le devolvía el voto a Manuel, mientras que Joshua hacía lo propio con Makoke.

Nominan los líderes

Como líder, Anita Williams tenía muy claro a su nominado. La joven ha apuntado a Manuel González, con quién mantiene una fuerte enemistad tras su paso por el reality de Sandra Barneda. La concursante de no solo ha podido nominar directamente a su enemigo, sino que ha podido desempatar entre Makoke y Montoya. Por supuesto, la catalana se ha decentado por salvar al sevillano, quién parece haberse convertido en su único aliado en 'Supervivientes'.

Lo mismo ha tenido que hacer Damián Quintero. El karateka ha desempatado entre los cuatro concursantes que habían acumulado votos y se ha decantado por Koldo Royo. Tras ello, ha decidido nominar directamente a Joshua Velázquez

Así, este giro en las mecánicas da un respiro a Montoya, que ya se había convertido en un habitual de las nominaciones. En su lugar, Makoke, Manuel González, Koldo Royo y Joshua Velázquez se juegan su permanencia en 'Supervivientes'