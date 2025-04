Jorge Javier paraliza 'Supervivientes' con un fuerte aviso para los concursantes

Esta noche, Jorge Javier Vázquez ha tenido que ponerse serio. El presentador de 'Supervivientes' ha tenido que intervenir para darles un toque de atención a algunos de los concursantes por un motivo de peso. Una bronca que ha ido dirigida a Playa Calma, más concretamente a Álex Adrover, Koldo Royo y Álvaro Muñoz Escassi.

Un fuerte aviso que ha venido precedido de un vídeo de los concursantes de dicha playa. En las imágenes, la audiencia ha podido ver un pequeño recopilatorio de las siestas de la mayoría de concursantes de Calma. "¿Algo que decir de lo que habéis escuchado?", preguntaba el presentador con sorna.

Ante las respuestas incrédulas de los supervivientes, Jorge Javier Vázquez ha intervenido para afearlas que pasen el rato en Honduras durmiendo. Pero eso no era todo, pues el catalán ha dado paso a un nuevo vídeo en el que se veía a varios de los concursantes admitiendo hablar las cosas detrás de cámaras.

| Mediaset

"Me gusta decírtelo sin cámaras", llegaba a afirmar Álex Adrover, en plena discusión con Joshua Velázquez. No era el único, Koldo Royo y Álvaro Muñoz Escassi también comentaban haber hablado varias cosas cuando las cámaras del programa no están grabando.

"Estáis falseando la realidad"

No es la primera vez que a los hombres de Playa Calma les acusan de no mostrarse de verdad ante la audiencia. Anita Williams, quien ha convivido con ellos desde el inicio, les ha acusado de cambiar su actitud cuando saben que les están grabando. Algo con lo que Jorge Javier Vázquez estaba de acuerdo.

"Cuando hay cámaras os echais la siesta y cuando no hay, habláis los temas de la convivencia", les recriminaba el presentador, muy serio. Un momento que el comunicador aprovechaba para recordarles que 'Supervivientes' no solo es un programa de aventuras, sino también de convivencia. "Los asuntos de convivencia no deben ser tratados fuera de cámaras por respeto a la audiencia. Estáis intentando falsear la realidad", les afeaba.

Sin embargo, la bronca no terminaba aquí. Por supuesto, Jorge Javier recalcaba que no les estaba pidiendo que "armaran gresca", pero sí les pedía que se mostraran reales. "Queremos ver como jugáis, no puede ser que ocultéis al espectador vuestros movimientos", seguía.

Además, lanzaba un claro dardo a Álvaro Muñoz Escassi, al que ya ha acusado directamente de no mojarse en nada. "Lo que hacemos así es ir de tapados e ir de lo que no somos para que vayan pasando las semanas y subir el contador", decía el catalán.

Para terminar, Jorge Javier Vázquez lanzaba un importante mensaje a los concursantes. "Los verdaderos concursantes de 'Supervivientes' son los que juegan, se mojan y son cómplices con el espectador", sentenciaba muy decidido.