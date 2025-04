Alarma en 'Supervivientes': Koldo Royo evacuado de urgencia por un motivo de peso

La gala pasada nos dejaba con unas inesperadas declaraciones de uno de los concursantes de esta edición de 'Supervivientes'. Koldo Royo sorprendía a todos cuando pedía a sus seguidores que no le votaran para continuar esta aventura. Unos días después, el cocinero ha sido evacuado de urgencia de la playa y su continuidad en el concurso queda en manos de los médicos.

"Estoy muy débil, no esperaba aguantar aquí dos meses y mi cuerpo ya no puede más", desvelaba aquel día el concursante, visiblemente emocionado. Tras 50 días de concurso, el vasco se rompía por primera vez y desvelaba no sentirse con fuerzas para seguir. "Me cuesta respirar, me ponen suero...", narraba Koldo, que aseguraba que ojalá este concurso le hubiera pillado unos años atrás.

Unos días después, Koldo Royo tenía que ser evacuado de urgencia. Todo comenzaba hace unas horas, cuando el cocinero empezaba a quejarse de su estado de salud: “Hoy he tenido como unos mareos. Tengo mucho cansancio y no respiro bien, me cuesta”, le contaba el participante a un miembro de la organización.

"No tengo sensación de hambre, solo de cansancio", confesaba el concursante, muy dispuesto a marcharse. "Prefiero que la gente que me apoya se quede con estos dos meses dándolo todo a tener que irme por la puerta de atrás", sentenciaba. De nuevo,el cocinero reiteraba su deseo de marcharse esta semana.

| Mediaset

Tras un rápido chequeo en la playa, el equipo médico decidía que debía ser evacuado. Un hecho que ha dejado muy preocupados a sus compañeros de reality y que pone en peligro su continuidad en 'Supervivientes'. Durante el 'Tierra de Nadie' de este martes, la organización desveló si el vasco podía seguir concursando.

Koldo al borde del abandono

"Me da tristeza saber que tengo una edad y, aunque me gustaría quedarme, el cuerpo me dice que ya está", confesaba. Visiblemente emocionado, Koldo Royo reflexionaba sobre los casi 2 meses que lleva en Honduras. "Llevo dos meses fingiendo que soy un chavalín pero en realidad tengo 66 para 67", decía, rompiendo a llorar.

Aunque aseguraba estar bien psicológicamente, se sentía demasiado "débil" para seguir y volvía a pedir a la audiencia que no le salvase. "Dejadme salir por la puerta de enfrente y no por la puerta de atrás", pedía el concursante, cuya permanencia en 'Supervivientes' pende de un hilo.

Sin embargo, la palabra final la tienen los médicos del programa. Una decisión que el concursante se tomaba con positividad: "hay que ser coherente y, aunque me da una pena de la hostia, hay que saber cuando parar".

Finalmente, los médicos de Honduras han determinado que Koldo Royo puede seguir su aventura. El equipo médico no ha encontrado indicios que indiquen la evacuación del concursante, por lo que la aventura sigue adelante para el vasco. A pesar de las buenas noticias, el cocinero ha seguido en sus trece y vuelve a pedirle a la audiencia que no le vote.