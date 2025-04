Carlos Sobera paraliza 'Supervivientes' para echarle la bronca a Manuel por su actitud

Esta ha sido una semana caldeada en 'Supervivientes'. Las provocaciones de Manuel González han provocado una enorme pelea entre Anita Williams y Montoya, que hasta ahora estaban más unidos que nunca. Sin embargo, la actitud del gaditano ha obligado a Carlos Sobera a intervenir para echarle la bronca.

Todo sucedía tras emitir un video donde el participante criticaba duramente a la ex pareja de 'La Isla de las Tentaciones'. "Está muy subidita, parece la regidora del programa. Encima hay cosas que todavía no han hablado entre ellos", sentenciaba Manuel González, que no ha dejado de atacar a su ex-lío desde su llegada.

Tras esto, 'Supervivientes' emitía más imágenes con un nuevo pique entre Anita y Montoya. Aunque la pareja está muy unida desde hace unas semanas, ambos han vivido una montaña rusa de emociones en Honduras. Tan rápido se pelean a gritos, como vuelven a reconciliarse y darse un abrazo tan amigos.

| Mediaset

Bronca de Carlos Sobera

Tras este nuevo vídeo, Carlos Sobera ha querido saber la opinión de uno de los protagonistas de este triángulo: Manuel González. Sin embargo, para sorpresa del presentador, el gaditano admitía no haber estado atento a las imágenes y por tanto no podía hablar del tema. Una respuesta que parecía no gustarle nada al vasco, que ha paralizado 'Supervivientes' para lanzar un contundente mensaje.

"Os recuerdo que todos tenéis que prestar atención en todos los vídeos porque es vuestra obligación participar en el programa", le ha recordado el presentador, muy serio. Aunque Carlos Sobera se dirigía al ex-tentador, otros concursantes también se han sentido interpelados.

"Carlos, yo te quería pedir disculpas por el otro día", confesaba en ese momento Álvaro Muñoz Escassi. El jinete hacía referencia a un momento de la semana pasada en la que el presentador le había opinado su opinión. "Yo estoy viendo pasar la tarde", había sido la respuesta del concursante, sin querer entrar en la discusión.

Sin embargo, Carlos Sobera le frenaba en seco para recordarle que "es el público el que cuenta". De nuevo, el presentador les recordaba que debían estar siempre atentos a lo que sucedía, pues todos eran participantes de 'Supervivientes'.

Esta no es la primera vez que la organización ha tenido que llamar la atención a los concursantes por su poca participación. Durante la gala pasada, Jorge Javier Vázquez ya les llamó la atención por discutir las cosas de la convivencia cuando no hay cámaras. "Esto es un reality y queremos ver vuestro juego, si no estáis falseando la realidad", sentenciaba el catalán entonces, muy enfadado.