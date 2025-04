Susto en 'Supervivientes' con una impactante caída que hace enmudecer a Laura Madrueño

Hoy era día de recompensa en 'Supervivientes'. Como cada martes, los concursantes tenían que participar en una dura prueba por una jugosa recompensa: churros con chocolate. Sin embargo, lo sucedido con Pelayo Díaz durante el juego ha dejado impactada tanto a la audiencia como a la propia presentadora, Laura Madrueño.

Todo sucedía durante un clásico de 'Supervivientes'. Con los nuevos equipos recién formados, cada playa ha tenido que enfrentarse a "El reto de Hydros". Los concursantes debían llenar un barreño de agua creando un túnel con varios tubos.

Una vez se llenaba el cubo, liberaban un tridente que deberían usar más adelante. La segunda parte de esta prueba consistía en desenterrar 17 cubos de diferentes tamaños que estaban escondidos en la playa. Finalmente, los concursantes debían crear una torre con los cubos y coronarla con el tridente que habían conseguido anteriormente.

Por supuesto, 'Supervivientes' no se lo ha puesto nada fácil. La torre que debían crear era muy alta, lo que obligaba a los participantes a subirse unos encima de otros.

| Mediaset

Una aparatosa caída en directo

El primero en completar la prueba era el equipo de Playa Furia. A pesar de unas complicaciones iniciales con Carmen Alcayde, que no apuntaba correctamente con el cubo de agua, el equipo ha terminado sin mayor contratiempo. Álvaro Muñoz Escassi ha sido el encargado de levantar a sus compañeros, con Anita Williams y Montoya haciendo turnos para crear esa enorme torre.

Luego, ha sido el turno de Playa Calma. Aunque en las primeras partes del juego no han mostrado apenas dificultades, todo se ha torcido en la segunda parte. "Cuidado no os hagáis daño", no dejaba de advertirles Laura Madrueño, mientras veía a Damián Quintero cargar con Joshua Velázquez y Pelayo Díaz.

Aunque el programa trataba de amenizar el momento poniendo música de castellers, la torre humana que habían creado no dejaba de caerse. Ante la mirada de terror de la presentadora, el estilista no dejaba de encaramarse a sus compañeros para tratar de conseguir la recompensa. "Enorme esfuerzo de Damián", narraba Laura, antes de que todo sucediera.

Susto médico de Pelayo Díaz

| Supervivientes

Mientras Pelayo Díaz trataba de colocar uno de los cubos más altos, se ha derrumbado y ha hecho que el concursante golpee la arena. Una caída de lado que ha impactado con las costillas del joveny levantaba todas las alarmas en 'Supervivientes'. "¿Chicos estáis bien?", preguntaba Laura Madrueño, alarmada.

Sin embargo, el concursante se levantaba rápidamente y finalizaba la prueba, demostrando una fortaleza digna de admirar. Pero en el momento de finalizar el marcador, Pelayo Díaz ha vuelto a derrumbarse en el suelo y gritar de dolor. "Se ha hecho daño", anunciaba Makoke, acercándose preocupada.

Rápidamente, el equipo médico del programa se acercaba a los concursantes para cerciorarse de que estaban bien. Tras una pequeña pausa publicitaria, 'Supervivientes' ha vuelto a conectar con los Cayos Cochinos para lanzar un mensaje tranquilizador.

"Sobre todo para tranquilizaros, están bien ya están aquí con nosotros", anunciaba Laura Madrueño. Ya de vuelta con sus compañeros, Pelayo Díaz aplaudía y confirmaba estar bien. A pesar del titánico esfuerzo del estilista y su equipo, finalmente la victoria ha ido para Playa Furia, que ha disfrutado de los churros con muchas ansias.