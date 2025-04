Lágrimas de emoción ante lo dicho por Makoke en pleno directo en 'Supervivientes'

Si hay algo que los concursantes de 'Supervivientes' tienen muy presente durante su aventura es a sus seres queridos. Por ello, Makoke no ha dejado de acordarse de Gonzalo, su actual novio y del que admite estar muy enamorada. Por ello, el programa le ha organizado un Puente de las Emociones que ha terminado en lágrimas durante su reencuentro.

"Esta no está siendo una semana fácil. Hace 5 años de la muerte de mi madre, es el cumpleaños de mi novio, estoy nominada..." se lamentaba la colaboradora, todavía ajena a lo que estaba a punto de pasar. Pero antes de nada, Sandra Barneda le pedía que se pusiera una venda en los ojos.

Un Puente de las Emociones en el que Makoke se ha sincerado como nunca, recordando a su padre, que fue medallista olímpico. También ha reflexionado sobre su fama, de la que admite que solo "le ha dado cosas bonitas".

'Puente de emociones' entre lágrimas

"Muchas veces se ha plasmado una imagen de mi que no tiene nada que ver. La gente tiene una idea equivocada de mí, se piensa que soy fría o calculadora... pero no me conocen" explicaba la concursante de 'Supervivientes', muy emocionada. Lo cierto es que la colaboradora de Telecinco no ha dejado de llorar desde el inicio de esta mecánica, mostrando su cara más humana.

Por supuesto, la ex de Kiko Matamoros también ha aprovechado para referirse a sus dos queridos hijos: Javier Tudela y Anita Matamoros. Ambos son el mayor orgullo de la concursante, pero también ha querido lanzarles una emotiva disculpa.

"Sé que no siempre he sido la mejor madre, por eso les quiero pedir perdón", se emocionaba la tertuliana, aún entre lágrimas. Tras este momento, Gonzalo aparecía en barca y se colocaba al final del Puente. Por supuesto, Makoke no era consciente de esto al llevar los ojos vendados.

Sandra Barneda se emociona

| Mediaset

"Gonzalo es mi amor, es la ilusión de mirar al futuro, de compartir, de quedarte en casa y ver una peli, por estar guapa....", se emocionaba ella. La concursante le dedicaba un precioso discurso a su pareja que no solo provocaba su emoción, sino también en Sandra Barneda. "El amor desde la madurez es mucho más bonito y ya no lo esperaba... le amo profundamente y estoy loca porque sea mi marido", sentenciaba ella.

Finalmente, la presentadora le pedía que se quitara la venda y Makoke se encontraba cara a cara con Gonzalo. Un tierno reencuentro en el que la concursante se ha marcado un Rosa Benito y ha acabado rebozada por la arena dándose besos con su futuro marido.

A pesar de que Sandra trataba de hacerle preguntas, era inútil. La pareja iba a su bola, poniéndose al día de todo lo que había sucedido en la ausencia de la colaboradora. "Este va a ser tú último cumpleaños solo porque nos vamos a casar, ¿lo sabes, no?", le preguntaba ella, visiblemente emocionada. "Vas a ser mi marido", sentenciaba entonces.