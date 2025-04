Nadie esperaba esta petición de Koldo en 'Supervivientes' tras ser acusado de egoísta

La situación con las nuevas parásitas de 'Supervivientes' ha vuelto a llevar a los concursantes a su límite. Tras la última gala, Laura Cuevas y Carmen Alcayde están a la espera de la repesca conviviendo aisladas en un Palafito. Sin embargo, esta dinámica ha puesto en el punto de mira a Koldo Royo, que ha terminado con una inesperada petición.

Todo comenzaba cuando varios concursantes acusaban al cocinero de no compartir su comida con Laura y Carmen. "Yo he estado aquí una semana y me habéis dado dos días de comer", les afeaba la gaditana, que también está al borde del abandono. Ante esto, el vasco se defendía asegurando que "por salud" no podía darles su comida.

Koldo y Joshua en el punto de mira

| Mediaset

"Yo no les llevo comida porque estoy muy débil y me hace falta", decía Koldo Royo, al que varios compañeros (como Anita Williams o Montoya) tachaban de egoísta. Tampoco se libraba de las críticas Joshua Velázquez, que, a pesar de ser gran amigo de Laura Cuevas, tampoco les ha llevado comida.

"Pensaba que se les daba una parte de la comida grupal, pero no sabía que cada uno le daba comida suya", explicaba el canario. Aunque Koldo coincidía con él, sus explicaciones no han convencido ni a sus compañeras ni a las Parásitas.

"Está débil para lo que le interesa, porque luego anda 17km y se pasa el día nadando", acusaba sin tapujos Laura Cuevas. Además, la gaditana confesaba haberse sentido muy decepcionada con su amigo Joshua: "Escassi y Anita han sido los únicos que se han acercado a darme comida", explicaba la ex de Cantora.

Una inesperada petición

Tras el tenso momento vivido en el Oráculo de Poseidón, el cocinero se derrumbaba en directo. "Siempre estás sonriendo pero esta es la primera vez que te veo a punto de romperte", decía Sandra Barneda, visiblemente sorprendida. Ante esto, Koldo Royo se sinceraba con una inesperada petición: su expulsión.

"Estoy muy débil, no esperaba estar aquí 2 meses. Conozco mi cuerpo ypor eso le pido a la gente que me está apoyando que esta vez no lo haga", decía el cocinero, emocionado. "Ando porque después de dormir me estiro andando, me cuesta respirar... siento que tengo que irme a casa", se rompía.

El cocinero acumula ya 5 salvaciones, más que cualquiera de sus compañeros de 'Supervivientes'. A pesar de haber sentido el cariño del público, Koldo Royo se rinde y pide su salida del concurso. Recordamos que esta semana se enfrenta a una nueva nominación, donde se enfrenta a Joshua Velázquez, Makoke y Manuel González para permanecer en Honduras.

"El hambre y el cuerpo es mío, pero soy vasco y no tengo que ir contando mis penas por ahí", se rompía por primera vez. Además, ha querido aclarar que no quiere marcharse pero que le pesan sus 66 años. El concursante más veterano de esta edición asegura que "su cuerpo no puede más" y podría tener un pie fuera de 'Supervivientes'.

Tras esta emotiva petición en directo, Sandra Barneda ha aprovechado para dirigirse al defensor del concursante. Según ha aclarado la presentadora, este bajón del vasco no es algo momentáneo, sino que lleva todo el día "de bajón".