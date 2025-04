Alexia Rivas dice lo que muchos piensas del papel de Álex Adrover en 'Supervivientes'

La última tertulia de 'Fiesta' dejó claro que en 'Supervivientes' no todos los concursantes están brillando de la misma manera. Carmen Alcayde y Montoya volvieron a ser el centro de todas las miradas. La reciente expulsión de la colaboradora provocó una reacción especialmente emotiva en Montoya, que rompió a llorar en directo en la palapa.

El debate de 'Fiesta' arrancó con Miguel Frigenti, quien no dudó en señalar el papel crucial de ambos concursantes: "Tanto Carmen Alcayde como Montoya están jugando en esa isla desde el principio, desde la ironía y diversión. Están con el peso del reality sobre sus hombros, que están rodeados de un grupo de palmeras y vagos, que lo único que hacen es echarse la siesta, y cuando hacen una estrategia es detrás de cámara".

Asimismo, Gloria Camila se posicionó contra Álvaro Muñoz Escassi: "Es un perfil que es así, que pasa desapercibido y que no le gustan las discusiones". Una percepción que se extendió a otros concursantes acusados de mostrarse reservados ante las cámaras: "Una vez que están detrás lo hacen todo el rato. Me gustaría que fueran más valientes".

| Mediaset

En el otro extremo se situó a Pelayo Díaz, a quien Alexia Rivas quiso destacar como uno de los pocos concursantes que no tiene miedo a decir lo que piensa. "A Pelayo le he visto decirles a los demás todo a la cara y me parece uno de los concursantes más sinceros y divertidos del programa. A Montoya le dice lo que piensa, pero claro, cuando dos personas están como dos bufones y están todo el día gritando", señaló.

Pero Alexia Rivas también advirtió del riesgo de caer en el exceso. "Cuando tú ves todo ese show te bajas al barro del histrionismo, te meten en él. Hay un punto medio entre ser el bufón del reino y ser una seta, como Álex Adrover", criticó.

Finalmente, Miguel Frigenti lanzó un último dardo contra Pelayo Díaz: "Es muy clasista. Habla a sus compañeros con mucha superioridad diciendo 'yo esa forma que tienen de hablar, ahí no me voy a meter'. Tú estás en un reality y te estamos viendo el 'jepeto' y estás siendo muy aburrido".