El mensaje directo con reproche de Gloria Camila a Rocío Carrasco desde 'De Viernes'

Gloria Camila ha vuelto a la televisión tras años alejada de los focos de la mano de 'De Viernes'. Entre los temas más polémicos, ha hablado de la pérdida de su madre, Rocío Jurado, un episodio que marcó un antes y un después tanto en su vida. Una entrevista que ha captado la atención del público, teniendo en cuenta que 'De Viernes' ha conseguido máximo anual.

"Mi padre estaba destrozado tras la muerte de mi madre. Le cuesta mucho salir y ni él mismo sabía por donde tirar", confesó, visiblemente emocionada. "Nosotros éramos conscientes de ese problema, intentábamos hablar con él y hacerle entender que ese no era el camino", recordó. "Eres consciente, pero no puedes hacer gran cosa porque éramos pequeños", añadió, dejando ver la impotencia que sintieron tanto ella como su hermano.

Uno de los momentos más traumáticos llegó con el accidente de tráfico que Ortega Cano provocó en 2011, donde una persona perdió la vida. El torero conducía bajo los efectos del alcohol y el suceso lo dejó al borde de la muerte: "Cuando fue mejorando me dejaron verlo. Estaba con respiración asistida".

"Sale del hospital de una manera que tiene que hacer rehabilitación, estaba muy triste", explicó. Aquel episodio dejó una huella imborrable en su padre: "Él se siente y se ha sentido culpable toda su vida. Hubiera preferido ser él quien muriese ese día".

Tras su recuperación, Ortega Cano ingresó en prisión para cumplir condena por lo ocurrido. "Venía de que había estado mi hermano también", dijo en referencia al paso por la cárcel de José Fernando. "No quería perder la cordura, pero era golpe tras golpe, no te levantabas de una y venía otra", añadía Gloria Camila en 'De Viernes'.

En medio de ese desmoronamiento familiar, Gloria Camila lamenta no haber contado con el apoyo de su hermana Rocío Carrasco. "Nunca me llamó", sentenció con contundencia, a pesar de que esta acudía al hospital para ver a Ortega Cano. "Ya que vas al hospital, podrías habernos llamado, sabiendo que estamos solos y con un padre en el hospital al que le están dando la extremaunción", soltó en 'De Viernes'.

"Yo la he llamado alguna vez y no hubo respuesta", añadió, dejando claro que por su parte sí ha intentado tender puentes.

En contraste, Gloria Camila destacó la actitud de su hermano José Fernando: "Nunca ha guardado rencor a mi hermana, de hecho él siempre ha luchado por recuperar y mantener esa relación. Él tiene un gran corazón".

"A día de hoy sigo sin conocer la causa exacta. He buscado respuestas y no las he obtenido, yo no sé exactamente en qué punto se rompe mi relación con mi hermana", concluía.