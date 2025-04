Saltan las alarmas en 'Supervivientes' con las amenazas de abandono de una concursante

Esta semana, 'De Viernes' daba la última actualización sobre 'Supervivientes' con unas impactantes imágenes de última hora. Tanto colaboradores como audiencia han podido conocer el estado crítico de una de sus concursantes más polémicas. Laura Cuevas ha estallado con varias amenazas de abandono que podrían hacer peligrar su permanencia en el concurso.

Santi Acosta, presentador del espacio, ha dado paso a las sobrecogedoras imágenes de Laura Cuevas. En ellas podíamos ver a la concursante completamente desesperada y hecha un mar de lágrimas. "Yo me voy de aquí ya, no quiero más nada. De verdad que no aguanto más, me voy para España", gritaba desesperada la gaditana.

"Cada día tengo menos comida en el estómago", seguía llorando, completamente hundida. Recordamos que este no es el primer intento de abandono de Laura Cuevas, que ya sufrió su primer bajón importante tras la visita de su marido, Carlos Calderón. Sin embargo, el hambre y las precarias condiciones de vida en Honduras han hecho mella en la superviviente, que ya no aguanta más.

"Estoy como un perro aquí. Estoy teniendo unas pesadillas horrorosas y estoy fatal", seguía la concursante. Además, la gaditana aseguraba no estar expresando todo su sufrimiento. "No digo ni la mitad de lo que estoy pasando porque no lo quiero vocalizar", lloraba Laura Cuevas.

Sin duda, estos últimos días de 'Supervivientes' no están siendo nada fácil para la ex de Cantora. Recordamos que la gaditana fue desterrada hace un par de galas y se ha convertido en 'el Parásito de Honduras'. Como tal, la subsistencia de Laura dependerá de la comida que le den el resto de compañeros. Y, al parecer, ninguno está demasiado dispuesto a compartir su comida con ella.

Por el momento, Laura Cuevas comparte palafito con Carmen Alcayde, que fue la última expulsada del concurso y se encuentra en su misma situación. A pesar de que ambas mantienen una buena relación y las palabras de ánimo de la periodista, la ex del Clan Pantoja sigue al borde del abandono.

También otros concursantes se han acercado al Palafito para tratar de calmar a Laura Cuevas aunque, por el momento, sin ningún éxito. Así, la permanencia en el concurso de la superviviente pende de un hilo. Conoceremos su destino en el próximo 'Supervivientes: Conexión Honduras', donde la audiencia tendrá la opción de repescar a una de las dos parásitas.