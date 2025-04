Bahar recibe la mejor de las noticias tras su dolorosa crisis en 'Renacer'

Antena 3 emite este lunes 28 de abril, a las 23h, un nuevo capítulo de 'Renacer', después de una nueva entrega de 'El Hormiguero'. Adquirida ya en más de 50 países, la serie turca se ha convertido en todo un fenómeno global. 'Renacer' también está disponible por adelantado para los usuarios premium de atresplayer.

Recordamos que, en el capítulo anterior, Evren intentó explicar a Bahar que solo quiso respetar a Sureya. Buscó desesperado que Bahar le perdonara, pero ella temía llevarse otra decepción después de haber confiado en él. Además, Aziz y su familia acudieron a casa de Seren para pedir su mano.

Aunque Evren estaba preocupado por Cem, ya que no se relacionaba con nadie en el orfanato, no se veía preparado para cuidar de él como un hermano mayor. Aziz se disculpó con Evren porque sus sentimientos se mezclaron con el trabajo. Umay le pidió a su padre que retirara la solicitud de custodia, pero Timur dijo que ya no estaba en sus manos y que lo decidiría un juez.

| Atresmedia

'Renacer' es una gran historia de superación que aborda temas como la maternidad, el amor, la infidelidad y las dificultades para conciliar la vida laboral con la familiar. La serie cuenta con un elenco formado por Demet Evgar ('En llamas'), Mehmet Yılmaz Ak ('Secretos de familia') y Buğra Gülsoy ('Mi hija', 'Fatmagül'). Hatice Aslan, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu o Nil Sude Albayrak, completan el elenco de 'Renacer'.

¿Qué pasará en el capítulo de 'Renacer' del lunes?

De este modo, en el nuevo capítulo de 'Renacer', Bahar debe enseñar a unos agentes las condiciones en las que vive Umay. Posteriormente, deben examinar la casa de Timur al haber recibido la solicitud de custodia por su parte. Evren enseña a su hermano Cem el barco donde vive y ambos hablan acerca de su vida.

Bahar tiene miedo a comenzar una relación con Evren, pero finalmente decide arriesgarse, ya que ambos están enamorados. Además, Bahar recibe una gran noticia: ya no debe pagar nada de la hipoteca de la casa. La deuda se ha transferido a Nevra, quien se queda impactada al descubrir la cifra de dinero que debe a Rengin.