Comunicado de Manu Sánchez tras publicarse unas mentiras sobre su enfermedad

Manu Sánchez ha tenido que salir al paso de los rumores tras la publicación de una falsa entrevista. En ella se aseguraba que tendría que volver a pasar por quirófano en junio como parte de su proceso de recuperación del cáncer que le fue diagnosticado en abril de 2023. La noticia, difundida por una conocida publicación, no tardó en provocar revuelo entre sus seguidores, que se volcaron en enviarle mensajes de apoyo.

Sin embargo, ha sido el propio Manu Sánchez quien, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, ha querido zanjar la polémica con claridad y firmeza. Visiblemente afectado, el presentador comenzaba su intervención diciendo: "Hoy está siendo un día raro, complicado y difícil porque hay por ahí una noticia que dice y afirma que yo le he concedido una entrevista en exclusiva para decir que tengo una nueva operación en junio. Bueno, pues os lo digo, todo eso es mentira".

Con contundencia, Manu Sánchez aclaró que "no he concedido una exclusiva en mi vida" y aseguró no tener relación alguna con la periodista que firma la falsa noticia. Reafirmó además su compromiso de ser "totalmente transparente" respecto a su estado de salud, subrayando su intención de "ir con la verdad por delante" para mantener informados de manera honesta a todos los que le siguen y le apoyan.

| Canal Sur

"Cuando haya alguna otra operación, si tiene que haberla, que de momento no tiene por qué, seré yo quien os lo cuente. Nunca jamás os llegará por tercero", explicaba Manu Sánchez.

El humorista explicó que en la última rueda de prensa simplemente informó de que "en el tórax quedan algunos teratomas muy muy pequeñitos que de momento dicen todos mis médicos que vamos a ir vigilando". Pese a reconocer que "no es descartable una operación", aclaró que "ahora mismo ni está en la agenda ni se le espera". "Seguimos con revisiones, todo aquel que esté pasando por un proceso parecido me comprenderá y me entenderá, por desgracia, en casi todas las familias hay experiencias de este tipo", señaló.

Con un tono más positivo, Manu Sánchez quiso transmitir su fortaleza y buen ánimo: "Estoy fuerte, estoy como un roble, estoy feliz, estoy contento. Seguimos curándonos, estoy curándome, el camino es largo y en esas andamos. Cuando haya alguna novedad, seré yo quien os la cuente".