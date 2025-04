Jarro de agua fría para Natalia Sánchez tras la peor traición en 'Sueños de Libertad'

María se está ganado a la pequeña de la casa de 'Sueños de Libertad'. Gracias a su ayuda, Julia ha conseguido el papel de Cenicienta en la función del colegio y la niña no puede estar más emocionada. Julia le agradece a María todo lo que está haciendo por ella, cuando de golpe aparece Begoña, personaje de 'Sueños de Libertad'.

Begoña y María se quedan a solas en 'Sueños de Libertad', mientras la niña va a buscar un vaso de leche con galletas antes de ir a dormir. La enfermera acusa a María de querer llevarse a la pequeña a su terreno, siguiendo con la guerra. Le dice que quizás pueda engañar a la niña, incluso a Andrés, pero que a ella no es tan fácil.

"Julia es mi hija, entérate de una vez. ¿Cómo puedes ser tan cínica y tan mala persona? Está claro que aprendiste muchísimo de Jesús, sobre todo a hacer desgraciadas a las personas que tienes a tu alrededor. ¡Qué pares ya! Deja tranquila a Julia, aléjate", le suelta Begoña.

Sin embargo, Julia escucha los reproches de Begoña hacia María y no duda en posicionarse del lado de su tía en 'Sueños de Libertad'. "¿Qué haces gritando a María? Yo la quiero mucho y no me gusta que la trates así. ¡Y mi padre no era malo!", dice Julia a su madre.

| Atresmedia

La niña rechaza a Begoña, personaje de Natalia Sánchez en 'Sueños de Libertad' y le pide que se marche y que las deje en paz. Begoña se queda hundida con sus palabras y se da cuenta de que su hija también ha caído en la trampa de María.

En audiencias, durante el mes de marzo, 'Sueños de libertad' ha sido la serie diaria más vista de la televisión con un 13,3% de share y 1.232.000 espectadores. La ficción de Antena 3 ha sido líder un mes más, alcanzando su segundo mes más visto de temporada. Además, 'Sueños de Libertad' a sus competidores por +5,1 y +4,9 puntos de cuota de pantalla.