El gran enfado de Dani Tatay tras lo último ocurrido en 'Sueños de Libertad'

Primer encontronazo entre Raúl y Andrés por María en 'Sueños de Libertad'. Andrés está enfadado con la que aún es su mujer por cómo está ejerciendo de tutora legal de Julia, no le está gustando nada las libertades que se está tomando. María, con el chófer, hace y deshace a su antojo, y va y viene a buscar a su sobrina.

"¿Dónde está Julia? ¿Por qué te la has llevado sin consultar con nadie?", preguntaba Andrés, personaje de Dani Tatay en 'Sueños de Libertad'. "¿Qué dices? Hemos ido a comprar unos detalles que le faltan para la función de la Cenicienta", respondía María. En ese momento, Raúl también intervenía: "Y la cría se lo ha pasado de rechupete, la joya de la corona le ha vuelto loca". Tras estas palabras, Andrés pedía al chófer que abandonase la estancia en la que estaban conversando.

"No puedes hacer lo que te plazca con la niña, te recuerdo que yo también soy el tutor de Julia. ¿No crees que la estás mimando demasiado?", sentenciaba Dani Tatay. Sin embargo, María, personaje de Roser Tapias, negaba: "Lo que creo es que necesita cariño después de todo lo que ha sufrido".

| Atresmedia

Sin embargo, cuando Andrés ha ido a pedirle explicaciones de por qué ha estado toda la tarde fuera con la niña, Raúl se ha metido para defender a María. "Julia se lo ha pasado estupendamente toda la tarde, no tiene nada que reprocharla. La señora hasta la ha llevado a merendar", intervenía el personaje de Jaime Gutiérrez en 'Sueños de Libertad'

No obstante, el de la Reina le ha pedido que no interviniera: "¿Se puede saber por qué te metes donde no te llaman?". De este modo, María le ha pedido al chófer que se retirara. Además, a Andrés no le ha sentado nada bien que Raúl la defendiera en 'Sueños de Libertad'.

En audiencias, durante el mes de marzo, 'Sueños de libertad' ha sido la serie diaria más vista de la televisión con un 13,3% de share y 1.232.000 espectadores. La ficción de Antena 3 ha sido líder un mes más, alcanzando su segundo mes más visto de temporada. Además, 'Sueños de Libertad' a sus competidores por +5,1 y +4,9 puntos de cuota de pantalla.