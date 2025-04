Nuevos cambios en Mediaset: adiós a una de las últimas directivas de Paolo Vasile

Mediaset sigue apostando fuerte por su transformación digital, pero la evolución también implica cambios internos importantes. En paralelo a la llegada de Mitele Plus a Prime Video, un acuerdo que refuerza su estrategia de expansión en el entorno del streaming, el grupo ha decidido prescindir de una de sus figuras históricas. Más de dos años después de la marcha de Paolo Vasile, ahora se ha despedido una de sus directivas más históricas.

Según ha publicado en exclusiva El Plural, Mediaset ha prescindido de Patricia Marco, hasta ahora Directora de Pay TV y Desarrollo y Diversificación Digital. La directiva tuvo un papel protagonista durante la larga etapa de Paolo Vasile como CEO, en la que Mediaset disfrutó de cifras de audiencia extraordinarias. Su peso en la organización fue especialmente relevante durante esos años dorados, donde desempeñó funciones clave en la programación de los canales.

En junio de 2023, ya bajo el liderazgo de Alessandro Salem y en plena renovación de la estructura, Patricia Marco fue una de las directivas afectadas por los cambios. Esta dejó su puesto como directora de antena, cargo que había ocupado durante dos décadas, en favor de Javier López Cuenllas.

| Mediaset

Tras su traslado al área digital, su contribución también fue notable. Bajo su impulso, Mitele Plus no solo creció en número de abonados, incrementándose un 45% desde julio de 2023, sino que amplió su oferta de planes con la creación del Plan Familiar y mejoró su distribución, integrándose en dispositivos como Samsung, Philips, Fire TV y Hisense, además de su presencia ya consolidada en Movistar. Todo este desarrollo ha desembocado en un hito reciente: el desembarco de Mitele Plus en Prime Video el pasado 21 de abril.

Además, Mitele Plus ha diversificado su catálogo con formatos pioneros como 'Los vecinos de la casa de al lado', el primer reality de convivencia 24 horas producido junto a Cuarzo. El formato, que ya emite su segunda temporada, se ha convertido en el tercer contenido más consumido en VOD de Mediaset.

Además, ha explorado nuevas vías narrativas: desde el terreno romántico con 'Un amor para Lucía', donde la exconcursante Lucía Sánchez vivió 30 citas en 30 días; hasta el género del true crime, con proyectos como 'eXpertos del crimen', presentado por David Aleman, o el reciente 'Crimen en Primera Persona'. También ha incorporado documentales de corte más social como 'Madres: voces desde el alma' y 'Madres: desde el corazón', impulsadas por Cruz Sánchez de Lara.