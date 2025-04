Carmen Borrego corta los rumores y revela su verdadera relación con Alejandra Rubio

Después de varios años marcados por tensiones familiares y distanciamientos visibles, el clan Campos parece acercarse a una tregua. Carmen Borrego, en su intervención en 'Vamos a ver', ha querido dejar claro que no guarda rencores ni con su hijo, José María Almoguera, ni con su sobrina, Alejandra Rubio. Además, ha hecho un llamamiento público a la calma dentro de la familia.

El conflicto más reciente había surgido tras unas declaraciones en las que José María Almoguera era descrito como "el más amable de la familia". Un hecho que, según Sandra Aladro, no sentó bien a Alejandra Rubio, que, sin morderse la lengua, contestó desde el plató: "Yo también era encantadora cuando empecé aquí. Era amable, al principio, hasta que me acosáis".

Aunque algunos quisieron ver una nueva guerra abierta entre primos, pero Alejandra Rubio fue muy rotunda: "No tengo ningún problema con mi primo José, para mí no hacemos lo mismo. Yo no he vendido exclusivas hablando de mi familia, ni hablando mal de mi madre ni he entrado a ningún reality de televisión. Simplemente hago aquí mi trabajo".

| Mediaset

Ante esta situación, Carmen Borrego se mostró aliviada de que las aguas empiecen a calmarse: "Estoy encantada de que este tema se zanje. No quiero ni medio problema, yo no tengo problema con Alejandra. Y tampoco tengo problema con mi hijo".

"José y yo hemos llegado a un entendimiento, hemos conseguido superarlo y hemos conseguido perdonarnos", añadió Carmen Borrego en 'Vamos a ver'. Por ello, pidió directamente a los suyos: "Necesito desde aquí decirle a mi familia que, por favor, apoye eso y no vuelva a sacar (el tema de su hijo y ella)".

Sin embargo, en el plató de 'Vamos a ver' le recordaron las informaciones que apuntan a una mala relación con Alejandra Rubio, algo que Carmen Borrego desmintió con rotundidad: "Esa leyenda urbana es estupenda, lleva años. Yo no tengo ningún problema con mi sobrina, es absolutamente mentira que yo hable mal fuera y que ponga otra cara a dentro, que venga aquí la persona a la que yo le he hablado mal".

Aunque admite que en algunas ocasiones ha respondido a preguntas de la prensa haciendo referencia al carácter reservado de su sobrina, quiso dejar claro que nunca ha hablado mal de ella. "Ni lo voy a hacer", sentenciaba Carmen Borrego en 'Vamos a ver'.