Susanna Griso, en aprietos en 'Espejo Público' tras su comentario sobre Terelu Campos

'Espejo público' ha protagonizado una encerrona a su presentadora, Susanna Griso. Todo sucedió en la sección de 'Más Espejo', donde en la última hora del programa comentan algunos acontecimientos de la crónica social. Esta vez, Gema López sorprendía trayendo un indescifrable audio.

La colaboradora retó a la conductora del programa de Antena 3 a adivinar qué se escondía tras un sonido tan extraño como curioso. El magazine no tardó en darle al play y la expresión de Susanna Griso fue de pura sorpresa. Tanto fue así que, sin ningún pudor, soltó: "No sé si hemos abierto alguna sección porno y me lo he perdido", provocando las carcajadas de los allí presentes.

"Podría ser, tú ya te has decantado. Ella ya ha hablado de porno. Su mente se ha ido ahí, tú no ves otra cosa. No podía ser otra cosa...", expresaba la periodista tras las declaraciones de la presentadora.

| Atresmedia

"Ella ya ha apuntado que es una mujer jadeando", puntualizaba Gema López. "Los cámaras me apoyan a mí, es una mujer jadeando", se defendía Susanna Griso antes de dar paso a un vídeo en el que los trabajadores de Atresmedia intentaban adivinar de qué se trataba el sonido...

Llegaba el momento de descubrir qué se escondía detrás de ese sonido. Para ello, Gema López expresaba, "podría ser Darth Vader, podría ser un perro jadeando o podría ser Terelu Campos...". Así, la comunicadora revelaba que la persona que se escondía detrás de esos ruidos era Terelu Campos.

"Vamos a escuchar la voz jadeante que, según nuestra presentadora, es de una mujer en la sección porno. Ahora que te llame Terelu a ti, querida", espetó con sorna tras desvelar que el sonido pertenecía a la ronca respiración de Terelu Campos, cuya voz, visiblemente afectada, se escuchaba así al tomar aire durante una entrevista radiofónica.

"Eso se advierte", expresó visiblemente avergonzada mientras se echaba las manos a la cabeza. Después de ver el vídeo, Susanna Griso se preocupó por la salud de su compañera. "Uf, yo hubiese preferido a Terelu jadeando que escucharla así. Me da la sensación de que está muy cargada de pecho".