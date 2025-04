La advertencia de María Patiño y Belén Esteban a Mediaset tras fichar por TVE

La llegada de los exrostros de 'Sálvame' a TVE se está haciendo esperar más de lo debido. Su gran estreno estaba previsto para este martes, 22 de abril, pero fue cancelado por la muerte del papa. Sin embargo, el ente público ya ha confirmado que 'La Familia de la Tele' finalmente aterrizará en sus tardes el próximo lunes 28 de abril.

Por ello, dos de sus rostros más emblemáticos, María Patiño y Belén Esteban, acudieron al programa 'La Revuelta' para adelantar detalles de su esperado regreso a la televisión. Y también para ofrecer un adelanto de lo que el público podrá ver en esta nueva etapa. Aunque también hubo tiempo de recordar a su antigua casa...

Visiblemente ilusionadas, presentadora y colaboradora relataron a David Broncano la entrada triunfal que van a tener: "Va a haber cerca de mil personas en un desfile con carrozas. Gigantes y cabezudos". Esta gran fiesta será la antesala del estreno del programa el martes 29.

| RTVE

Ante tal emoción al contar la fiesta que van a montar el primer día en Prado del Rey, David Broncano detuvo la entrevista para recordar la última visita de las invitadas. "Una de las últimas veces que vinisteis recuerdo que estabais un poco dolidas por la salida (de Mediaset)".

"No, ya no. A mí me pone mogollón, y lo digo con todo mi respeto y cariño, competir con Jorge Javier, mi amigo y compañero y con Sonsoles Ónega, me pone mogollón", confesó la princesa del pueblo.

"Competís contra Telecinco eh, después de 20 años con ellos competís", recalcó el presentador. A lo que la presentadora respondió, "Y la verdad que nosotros queremos ganar". "No, es que vamos a ganar", expresó convencida Belén Esteban.

Recordemos que 'La Familia de la Tele' se emitirá todas las tardes en un formato dividido en dos franjas. El primer bloque se emitirá de 15:55h a 16:50h, compitiendo contra 'Tardear' y 'Sueños de Libertad'. El segundo ocupará la franja de 18:30h a 20:30h, contra 'El Diario de Jorge' y 'Y ahora Sonsoles', pero también el inicio de 'Reacción en Cadena' y 'Pasapalabra'. Además, entre los dos bloques habrá contenido exclusiva en RTVE Play.