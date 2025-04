Laura Fa revela su futuro en 'Espejo Público' tras fichar por 'La Familia de la Tele'

Laura Fa ha revelado la verdad sobre su futuro en 'Espejo Público' tras su fichaje por 'La Familia de la Tele'. La periodista se volverá a reencontrar con sus compañeros del antiguo 'Sálvame' en este nuevo formato de La 1. Tras revelarse su fichaje, inicialmente se publicó que abandonaría 'Espejo Público', aunque después salió a la luz que podría compaginar ambos proyectos.

Ahora, la propia Laura Fa en su pódcast 'Mamarazzis' ha revelado que no seguirá en el matinal: "Que se sepa que mi vida va a estar en 'La Familia de la Tele'. Muchas gracias a Antena 3 por este tiempo, a Susanna Griso, Nando Escribano y Alberto Díaz, el director. He sido super feliz este tiempo en 'Espejo Público', pero llegan nuevos proyectos, la vida de la titiritera es así. Sube una carroza y un programa en el que me apetece subirme, con compañeros con las que he estado mucho tiempo".

"Con Óscar Cornejo, que fue quien me llamó y quien me puso en Madrid hace muchísimos años. Cuando me llama tengo que ir, no puedo hacer otra cosa. No tengo capacidad para saber si será bueno, malo o regular, siempre pienso que será bueno cualquier cosa que me proponga", añadía.

| Antena 3

"Me hace muchísima ilusión volverme a encontrar con algunos compañeros. Pero con todos no me hace la misma ilusión, así es la vida", decía Laura Fa. No obstante, antes de meter la pata, no seguía con sus palabras.

Además, la periodista señalaba el hecho de no poder seguir en 'Espejo Público': "He visto mucho el titular de si compaginará o no compaginará. Que fácil es para algunos compaginar la tele y que difícil para otros. Que injusto para algunos de nosotros, que ganamos muchísimo menos que otra gente, y estamos obligados a no poder compaginar, pero estamos acostumbradísimas".

De este modo, ponía como ejemplo Chenoa, que presenta 'Operación Triunfo' en Prime Video, 'The Floor' en La 1 y es jurado de 'Tu Cara Me Suena' en Antena 3. También otros rostros como Valeria Vegas o José Manuel Parada, que están en formatos de Atresmedia y RTVE

"No sé cuál es la explicación para la gente que somos periodistas del corazón, que no quieren. A lo mejor con los personajes es más fácil hacerlo", decía. "Lo que pienso no lo voy a decir, no quiero que nos cierren 'Mamarazzis', ni complicarme la vida", concluía Laura Fa.