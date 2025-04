TVE recupera 'El Cazador Stars' en el horario menos pensado, lejos de la tarde

'El Cazador Stars' vuelve por sorpresa a la parrilla de La 1, pero lejos de la tarde. Hace justo un año, RTVE dobló la apuesta por el concurso con una nueva versión que estuvo presentada por Gorka Rodríguez, justo antes de los programas con anónimos. Con la llegada de 'Valle Salvaje' en septiembre, 'El Cazado Stars' perdió su franja, pero mantuvo sus emisiones los viernes, con su última emisión el mes de febrero.

No obstante, 'El Cazador Stars' vuelve por sorpresa a la parrilla de La 1, pero lo hace lejos de la tarde. El concurso será la apuesta de la cadena para su late night del miércoles, justo después del estreno de 'The Floor' con Chenoa. De este modo, teniendo en cuenta el horario, todo apunta a que serán reposiciones y no nuevas entregas.

Recordamos que, en 'El Cazador Stars', cuatro concursantes famosos juegan en equipo para intentar conseguir premios en metálico, que donarán a una entidad benéfica. Uno de los cinco cazadores del programa, Erundino Alonso, Lilit Manukyan, Paz Herrera, Ruth de Andrés y Orestes Barbero intenta detenerlos. Entre los famosos participaron en esta nueva versión, nombres del cine, la televisión, la música, la cultura y el deporte.

| RTVE

Este regreso a la parrilla coincide con el final de 'El Cazador' en La 1 tras varias semanas de idas y venidas. El concurso se despedirá definitivamente del canal este mismo viernes 25 de abril, ante el estreno de 'La Familia de la Tele' el próximo lunes. No obstante, RTVE ya ha revelado que las entregas pendientes de emisión verán la luz en La 2, aunque aún se desconoce que franja ocupará.

Así es 'The Floor', presentado por Chenoa

Presentado por Chenoa, 'The Floor' es un emocionante concurso donde 100 participantes compiten por dominar un gigantesco tablero digital dividido en cien casillas. Cada una de las cuales representa una categoría de conocimiento distinta. El juego es simple: retar a tus oponentes, ganar sus casillas y conquistar todo el tablero. En sucesivos duelos rápidos e intensos, los participantes deben identificar imágenes, sonidos o responder a preguntas más rápido que sus rivales.

| RTVE

Con cada casilla conquistada, el dominio se concentra en menos personas, los duelos se vuelven más emocionantes y las eliminaciones más tensas.

Al final de cada entrega, los concursantes optan a un premio. Quien obtenga más casillas en cada uno de los cuatro primeros programas se llevará 5.000€; y en los tres siguientes 10.000€. Mientras, la persona ganadora del concurso, quien logre hacerse con todo el tablero después de ocho semanas, se llevará un espectacular premio de 100.000€.