'De Viernes' anuncia la invitada que acude a plató tras sus polémicas declaraciones

'De Viernes' ya ha revelado el nombre de su primera invitada, que se sentará este 25 de abril en el plató. Después de un polémico Scoop, Gloria Camila acude esta semana presencialmente al programa de Santi Acosta y Beatriz Archidona. La protagonista responderá a todas las acusaciones que ha recibido tras su entrevista grabada de hace dos semanas.

"Tras el scoop donde Gloria Camila hablaba de todo y de todos... este viernes estará en plató para aclarar todas sus polémicas", dice la promo que ha lanzado 'De Viernes'.

Recordamos que, en su anterior intervención, Gloria Camila aprovechó la ocasión para hablar sobre su ruptura con Kiko Jiménez. De hecho, la describió como una de las experiencias más dolorosas de su vida: "Caí en su red. Me engatusó de una manera muy educada e iniciamos una relación. Todo fue mentira y ha sido una de las rupturas más dolorosas de mi vida porque él tenía su objetivo claro, por eso a día de hoy soy muy desconfiada".

| Telecinco

De este modo, Kiko Jiménez respondió en 'Fiesta': "Esto es algo muy pasado. Yo hace ya siete años que estoy con Sofía y estoy viviendo el mejor momento de mi vida". "No solo sufrió ella con nuestra ruptura, yo también lo pasé muy mal cuando me puso los cuernos con Barranco, que de eso no habló en su entrevista. Yo no quiero saber nada de ella, para mí ella está vetada, no pienso hablar del pasado y ella es el pasado", añadió.

Gloria Camila también habló de otras personas, como Rocío Carrasco: "Estaba abierta a una conversación porque no deja de ser mi hermana y he echado de menos tener una figura femenina, una hermana".

Otra de las personas que respondió a Gloria Camila fue Ana María Aldón. "He estado muchos años dedicada a una familia y la mía estaba a 700 km. Tampoco espero que me reconozca nadie nada", dijo tras una pulla que recibió en 'De Viernes'.

De este modo, Gloria Camila será la gran invitada de 'De Viernes' para este 25 de abril, a la espera de conocer a otros protagonistas de la noche. En audiencias, la última entrega, antes del parón de Semana Santa, marcó un justo 10,9% y 894.000 espectadores, siendo segunda opción.