Bertín Osborne emociona a Lolita Flores tras su última actuación en 'Tu Cara Me Suena'

La última gala de 'Tu Cara Me Suena' dejó una de las actuaciones más emotivas de la temporada. En una noche cargada de simbolismo, Bertín Osborne se transformó en Antonio Flores. Y lo hizo ante la mirada de su hermana, Lolita Flores, miembro del jurado de 'Tu Cara Me Suena'.

Para Bertín Osborne era un reto mayúsculo, no solo porque Antonio Flores es una leyenda especialmente querida, sino porque llegaba tras una imitación de Elvis Presley que no terminó de convencer. "Conocí a Antonio, mucho. Era adorable, no sabes la pena que me dio, cuando se murió estaba en América, y de esto que se te para el corazón", dijo con Manel Fuentes.

Bromeó también, anticipando la reacción de Lolita: "A la Loles habrá que verla. Aquí dirá lo que sea, pero luego me llama y larga, y tengo que aguantarla después".

| Atresmedia

Además, no ocultó la dificultad que está siendo para él participar en 'Tu Cara Me Suena': "Me lo he visto bien. Para nosotros es muy difícil quitarte tu chip de cantante y no cantar como cantas tú. A mí esto me cuesta más trabajo que un concierto. Tienes que acordarte de la letra, recordar cómo cantaba él y no como tú, y los gestos".

La puesta en escena recreaba un show de TVE, y aunque Bertín Osborne tuvo algunos problemas para mantener el ritmo de la canción, el jurado supo mirar más allá de los fallos técnicos. Àngel Llàcer fue el primero en valorar el esfuerzo: "Estoy feliz, qué quieres que te diga. Lo has hecho con tanto cariño, con tanto respeto".

El momento más emotivo de la noche llegó de la mano de Lolita. Visiblemente conmovida, apenas pudo contener las lágrimas al recordar a su hermano: "Te ha tocado cantar a mi hermano y hacerlo como lo has hecho, con el corazón".

"Que hayas imitado a mi hermano en este momento en el que está tan reciente ese documental que hemos grabado es un pellizco que me dais en el corazón. Pero un pellizco de agradable, de alegría, y sobre todo, de verlo por unos momentos sentado ahí. Que te voy a dar un abrazo como si se lo diera a él", añadía.

Finalmente, Àngel Llàcer se colocó una peluca para hacerse pasar por un miembro del clan Flores, provocando las risas del público. Sin embargo, Lolita le lanzó una divertida reprimenda: le acusó de hablar "como si fuésemos cazurros".