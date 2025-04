Alessandro Lequio sentencia a Montoya tras su evacuación de 'Supervivientes'

El estado de salud de Montoya, que fue evacuado de la isla de 'Supervivientes', sigue dando mucho que hablar. El joven sufrió un ataque de ansiedad, con fiebre leve, que lo obligó a ser evacuado de la isla, aunque, finalmente, pudo volver al concurso. Este tema ha sido comentado en el plató de 'Vamos a ver', con Alessandro Lequio como uno de los más críticos.

Carlos Sobera fue el encargado de leer el sobre con el comunicado de la organización. "La buena respuesta al tratamiento y la desaparición de los síntomas permiten que regrese con sus compañeros", sentenciaba el presentador, confirmando la mejor de las noticias para Montoya.

En 'Vamos a ver', Adriana Dorronsoro fue clara en su postura conciliadora: "A mí me gusta que Montoya haya podido seguir en el concurso". Un comentario aparentemente inocente que dio pie a una de las intervenciones más irónicas de Alessandro Lequio: "¿Pero tenías alguna duda?".

| Mediaset

Alessandro Lequio no se detuvo ahí y lanzó un comentario cargado de malicia. "Se le fue en un día la fiebre", dijo, minimizando los síntomas que preocupaban a los médicos y dejando entrever que la salida del concursante pudo no haber sido justificada. Estas polémicas palabras encendieron los ánimos de otros tertulianos, como de Carmen Borrego: "A la cabaña no vas si no estás enfermo y no lo recomienda un médico. Pensar que lo sacan porque es Montoya me parece un auténtico error".

Lejos de calmarse, el tono del debate se elevó aún más cuando Alessandro Lequio soltó una acusación directa contra la producción del 'Supervivientes'. "No nos tomes a todos por tontos", dijo en tono desafiante. Además, el colaborador de 'Vamos a ver' dejaba caer una sospecha de favoritismo: "Todos sabemos que Montoya es el epicentro de este reality y, por lo tanto, hay que mantenerlo sí o sí".

Además, la crítica no terminó ahí. Con un comentario que rozó la burla, remató su intervención con un dardo de lo más ácido: "El médico sabrá, pero todo apunta a agotamiento. Es tan cansino, que se tiene que agitar a sí mismo".