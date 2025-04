Última hora de 'Supervivientes': Koldo Royo ha sido evacuado por su estado de salud

La aventura ha dado un giro inesperado en 'Supervivientes'. Koldo Royo, el concursante de mayor edad del reality, ha tenido que ser evacuado tras experimentar un deterioro físico preocupante. A sus 67 años, llevaba semanas demostrando una resistencia ejemplar, pero este domingo, durante la emisión de 'Conexión Honduras', encendió todas las alarmas con un bajón de salud.

Koldo Royo, que se enfrentaba a una nueva nominación, sorprendió al pedir su salida voluntaria de 'Supervivientes'. Aunque ya había evidenciado ciertos síntomas de fatiga en días anteriores, la situación se agravó considerablemente. Según informa Mediaset, se trató de "una situación límite" que obligó a tomar medidas inmediatas.

"He tenido unos mareos, tengo mucho cansancio y no respiro. Me cuesta"; dijo durante una revisión médica. Ante estos síntomas, el equipo de 'Supervivientes' procedió a tomarle la tensión y la saturación de oxígeno, tras lo cual el profesional le recomendó abandonar el campamento y recoger sus pertenencias. En las últimas imágenes adelantadas por Telecinco, se le ve embarcando en una barca rumbo al centro médico más cercano.

| Mediaset

Todas las miradas están puestas en la emisión de 'Tierra de Nadie' de 'Supervivientes', con Carlos Sobera, que abordará en profundidad el estado de salud de Koldo Royo. La audiencia podrá conocer la última hora y saber si su permanencia en el concurso es viable. Como siempre, la decisión final dependerá exclusivamente del criterio médico.

Por otro lado, se vivirá la salvación de uno de los integrantes de la nueva lista de nominados: Joshua, Koldo, Makoke y Manuel. Además, también habrá la visita sorpresa de Gal Marom, pareja de Pelayo. Así como la reincorporación a la aventura como concursante de pleno derecho de Carmen Alcayde.

Además, los supervivientes disputarán el juego de pre-líder, titulado "Desafiando a Hades". Este pondrá a prueba su capacidad de resistencia manteniéndose sobre una cruz de madera y metal con diferentes peldaños construida sobre el agua. Así como un juego de recompensa, "El reto de Hydros", que premiará el mejor y más eficiente trabajo en equipo.

Por último, algunos de los concursantes se enfrentarán al test de cultura general que concederá chocolate por cada acierto y guindillas picantes por cada fallo.