Sale a la luz el montaje de Manuel González con Gabriella previo a 'Supervivientes'

La historia entre Manuel González y Gabriella Hahlingag podría no ser tan espontánea como parecía. Según ha trascendido recientemente, ambos habrían pactado previamente una estrategia para fingir una relación sentimental con fines puramente mediáticos. Todo esto ha sucedido después de que Manuel González se enterase en 'Supervivientes' de unas supuestas infidelidades de su novia.

El periodista Álex Álvarez ha revelado en 'Tardear' que una fuente cercana al entorno de Manuel González sostiene que nunca ha existido un noviazgo real entre los dos. "A mí me acaba de llegar una información que me dicen que no son pareja, que no son novios y que nunca lo han sido", aseguró el comunicador.

De acuerdo con la misma fuente, todo formaría parte de un plan completamente calculado para obtener la mayor repercusión posible tras la participación de Manuel González en 'Supervivientes'. "Quieren hacer el mayor número de platós posibles cuando Manuel salga de 'Supervivientes'", añadió Álex Álvarez en 'Tardear'.

| Mediaset

Además, el informante asegura que, antes de que Manuel González se fuese a 'Supervivientes', mantuvo una reunión clave con Gabriella. "El día antes de irse a 'Supervivientes' se reunieron y perfilaron punto por punto lo que iban a hacer durante el concurso", relató el periodista, que sostiene que incluso hablaron de cuestiones económicas y de futuros compromisos televisivos. "De cantidades económicas" y "del nombre de los programas a dónde iban a ir los dos", fueron los temas abordados, según las mismas declaraciones.

Además, Álex Álvarez desveló el desenlace previsto de esta presunta operación mediática: "Al final del concurso romperán". Y zanjó: "Eso es lo que nos cuenta esta fuente".

Estas afirmaciones se emitieron mientras Gloria, hermana del superviviente, se encontraba en el plató de 'Tardear'. Su reacción no se hizo esperar y defendió con firmeza la autenticidad del vínculo entre su hermano y Gabriella. "Literalmente creo que no es un montaje. Ella le escribe todos los días 'Manuel te quiero, estoy aquí'. Tengo yo sus redes", aseguró.

