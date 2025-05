Oriana Marzoli se reencuentra con Emma García y juntas rememoran un tenso episodio

Oriana Marzoli se dio a conocer gracias a su paso por 'Mujeres, hombres y viceversa' y después en 'Supervivientes' y 'GH VIP'. Tras su salida de 'GH VIP' en 2023, Mediaset decidió prescindir de Oriana Marzoli, quien entonces se aventuró a participar de nuevo en realities de Chile y Latinoamérica. Sin embargo, su popularidad internacional, especialmente en Italia y América Latina, ha sido clave para su regreso.

Esta vez, regresa a la cadena que le vio crecer con un proyecto totalmente nuevo, un docu-reality. 'Inside Oriana' ofrece una mirada íntima a la vida de la televisiva en el que a lo largo de tres capítulos repasa su trayectoria mediática. Desde sus primeros pasos en televisión hasta su actualidad, incluyendo su vida personal.

En el primer capítulo emitido hoy miércoles, 7 de mayo, la extronista vuelve a sus orígenes recordando su infancia en Venezuela, su regreso a Mediaset y su reencuentro con Emma García. La presentadora fue una de las primeras en darle la oportunidad en la televisión española de la mano de 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

| MTMAD

A mitad del capítulo, puede verse cómo Oriana Marzoli vuelve a sus orígenes visitando el estudio 6 de Mediaset, donde se grababa 'MyHyV'. Emocionada, ha comentado varias imágenes ubicadas en medio del plató. En una de ellas aparecía Emma García y se ha deshecho en halagos hacia la comunicadora. "Emma actuó de psicóloga, de madre, de tía... Yo creo que me guarda mucho cariño como yo se lo guardo a ella".

Era entonces cuando la influencer tomó asiento en "su trono" y recibió la visita de la persona que le vio crecer televisivamente, Emma García. Tras un emotivo abrazo, ambas empezaban a recordar todos esos momentos de enfado, alegría, pero también de cabreo como la discusión que tuvo Oriana con Suhaila en 2013.

Fueron tantos los momentos en los que Emma García tuvo que llamar la atención a la concursante que "en mi mente sonaba continuamente 'Oriana que te calles'". Después de recordar la relación entre tronista y presentadora, la vasca quiso poner sobre la mesa un momento que le marcó.

"Hay un momento que no he vuelto a vivir en mi vida y que me marcó. Y tengo la sensación de que a ti también. ¿Lo vemos juntas?", le propuso antes de dar paso a un vídeo en el que se veía a Oriana buscando su brillo de labios por todo el plató de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' después de habérselo tirado a Tony Espina. Al finalizar el fragmento, Emma tuvo un gesto cómplice y le regaló un gloss.