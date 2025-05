Pelayo Díaz muestra su verdadera cara en 'Supervivientes' tras lo sucedido en directo

Este 'Tierra de Nadie' ha sido uno de los más explosivos hasta la fecha. La recompensa de la Liga de los Dioses del martes y el juego sucio en la última prueba ha dado paso a un Oráculo de Poseidón más caldeado de lo habitual. Tras más de dos meses de concurso, Pelayo Díaz ha mostrado su verdadera cara y ha terminado estallando contra sus compañeros de 'Supervivientes'.

Todo sucedía a raíz de una prueba de recompensa. El pasado 'Conexión Honduras' terminaba con Joshua Velázquez como ganador de la ansiada 'Liga de los Dioses'. Como recompensa, el canario tuvo la oportunidad de cortarse un trozo de empanada gallega y repartirla con sus compañeros.

La mecánica era muy simple. E ganador podía cortarse el pedazo tan grande como él quisiera. Luego, tenía que decidir quién sería el siguiente en comer, que haría lo mismo. Y, así, progresivamente hasta que se terminara la comida.

Una dinámica que siempre da pie a tensiones y que ya había causado controversia anteriormente. Como era obvio, Joshua decidió beneficiar a su equipo, lo que provocó que al equipo Furia les quedara un trocito diminuto. Rápidamente, los concursantes denunciaron esta situación, tachando a sus compañeros de egoístas.

Una situación que se ha alargado hasta el Oráculo de Poseidón, donde Carmen Alcayde no ha dudado en sentenciar a Joshua, Pelayo Díaz, Damián Quintero y Nieves Bolós. "Me parece lamentable su actitud. Como cada vez que hay que repartir, deciden ser egoístas y ni por quedar bien lo hacen, se la suda", zanjaba ella.

| Mediaset

La explosión de Pelayo Díaz

Unas palabras que no sentaban nada bien al estilista, que rápidamente explotaba. "Estamos en 'Supervivientes' y no compartir es válido, no como tú jugando sucio empujando a Makoke", gritaba él, fuera de sí. El concursante además aprovechaba para imitar a la periodista, asegurando estar harto de las críticas y de que "le busquen".

"Dais vergüenza, poneros así por una empanada, Estoy cansado ya de la poca deportividad que tenéis", gritaba el concursante de 'Supervivientes'. "Callaos ya, joder, que queda penoso y tenéis hijos", les achacaba Pelayo Díaz, furioso. Unas palabras que han hecho que Carmen se derrumbe y termine entre lágrimas.

"Ahora mismo estoy fuera del programa, me ha dolido", aseguraba la concursante, visiblemente emocionada. Sin embargo, esto no hacía que el influencer se detuviese y seguía atacando a su compañera. "Hay una persona llorando", le afeaba Anita, a lo que Pelayo ha respondido que "se la suda".

Tras esto, el Oráculo de Poseidón se ha convertido en un cruce de gritos y reproches donde todos los concursantes han querido intervenir. "No ha hecho nada ilegal pero estamos todos aquí pasándolas canutas y 'Supervivientes' para mí es compartir con todos", aseguraba Álvaro Muñoz Escassi, que tenía muy claro como habría actuado.

| Mediaset

Montoya, al ver este gran enfado de Pelayo, no dudaba en intervenir: "Esto si que es teatro, llevamos dos meses y ahora descubres tu careta". Y se acordaba de Terelu Campos ante esto: "Este es el Pelayo que tú me dijiste, te como el alma, tenías razón", sentenciaba el joven.