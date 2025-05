Antonio Rossi dice lo menos pensado sobre el concurso de Pelayo en 'Supervivientes'

Pelayo Díaz protagonizó durante la última gala uno de los momentos más comentados de 'Supervivientes' tras unos comentarios sobre sus compañeros en la playa. Esto le llevó a vivir un ligero enfrentamiento con Montoya en la palapa. Todo esto ha sido comentado por el equipo de 'Vamos a ver', que ha tenido opiniones divididas sobre Pelayo Díaz.

"Fue como si hubiese tenido un apagón en la cabeza Pelayo, es una de las mayores idas de olla que he visto en la palapa" arrancaba Joaquín Prat el debate. De este modo, en el plató la mayoría se ha mostrado a favor de la actitud del estilista en 'Supervivientes'.

"Se le fue la pinza, pero me pareció gracioso. Pelayo Díaz es la revolución de este programa, porque dentro de que es comedido y sabe medir los tiempos, te dice todo a la cara. Te mete unos zascas sin despeinarse y no le hace falta hacer el panoli como a Montoya y Carmen, que tienen un humor añejo", se posicionaba Alexia Rivas a favor del estilista.

| Mediaset

Por su parte, Antonio Rossi también tuvo unas palabras a favor de Pelayo Díaz en 'Vamos a ver': "Me parece Pelayo uno de los mejores concursantes de 'Supervivientes'. Tuvo ayer un black out, pero desde el comienzo ha sido el más valiente, el que no se ha callado. Ha dicho las cosas a la cara y está haciendo un concurso magnífico", opinaba el colaborador.

Sin embargo, Carmen Borrego era de las pocas que se posicionaban en contra del concursante: "Hemos visto a Pelayo poniendo verdes a sus compañeros. Es buen concursante, no lo dudo, pero no digamos que es el que más cosas dice a la cara porque no es verdad".

Finalmente, Sandra Aladro también ha tenido clara su opinión: "Creo que es muy difícil fingir durante 24 horas y lo comprobamos en el black out que dice Joaquín. Pelayo Díaz intenta dar constantes lecciones de educación y ayer quedó claro que es humano y que todo el mundo en un momento dado patina".