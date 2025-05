Alexia Rivas para los pies a Olga Moreno tras lo que se atreve a decir en 'Fiesta'

El especial de 'Fiesta' emitido este jueves 1 de mayo contó con un momento de máxima tensión en directo. La incorporación de Olga Moreno como nueva tertuliana para comentar 'Supervivientes' fue una novedad llamativa. Sin embargo, nadie anticipaba que su debut estaría marcado por un cruce de reproches con su excompañera de reality, Alexia Rivas.

Ambas coincidieron en 'Supervivientes' en 2021, y aunque compartieron semanas de convivencia en Honduras, quedó claro que la relación no sobrevivió al paso del tiempo. Desde el primer minuto, las miradas y gestos entre ambas dejaban entrever que la cordialidad estaba lejos de instalarse en el plató de 'Fiesta'. Emma García notó la tensión al instante: la expresión de Alexia Rivas no era precisamente de bienvenida.

"Con Alexia yo me llevaba muy bien en 'Supervivientes', perode hablar de mí de 'eres maravillosa, estoy encantada' y al salir de 'Supervivientes' me ha puesto a parir", comentó sin rodeos Olga Moreno. La periodista se defendió con serenidad: "Bueno más bien he dado mi opinión. El problema del reality de aventuras es que no se ven las 24 horas".

Alexia Rivas recordó algunas actitudes de Olga Moreno durante 'Supervivientes': "Fuera vi que le robaste a tu mejor amiga que era Melissa su recompensa o como criticabas a tu amiga Lara Sajen. Pero Olga, me alegro de que estés aquí ahora, no sé como nos vamos a llevar como compañeras, pero me sorprende porque tú dijiste que no te sentías bien en televisión y ahora te veo por todos los platós".

"Pero di la verdad. Yo no me siento para hablar de la vida de otros, pero me encanta 'Supervivientes' y me sentaré aquí y donde me llamen para hablar de ello", se defendió Olga Moreno. Un argumento que Alexia Rivas no tardó en replicar: "Pues mira tenemos algo en común porque a mí me encanta la televisión".

La tensión no bajó ni siquiera cuando el tema del día giró hacia los conflictos entre otros concursantes de 'Supervivientes'. Miguel Frigenti, intentando quitar hierro al asunto, lanzó una broma sobre cómo sería verlas juntas de nuevo en la isla. "Nunca me llevaría bien con Alexia por todo lo que ha hablado de mí", sentenciaba Olga Moreno.

Alexia Rivas, por su parte, no se quedó callada: "Yo no soy rencorosa como tú y doy oportunidades". A lo que Olga Moreno respondió con contundencia: "No soy rencorosa, pero cuando me tocan a mí y a los míos me duele muchísimo y yo no soy hipócrita como tu amiga Carmen". "Cuando nos exponemos en televisión tenemos que soportar que los demás tengan su opinión y puedan responder y es lo que yo he hecho con educación, nunca te he faltado al respeto", concluyó Alexia Rivas.